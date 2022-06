Testele necesare pentru liniștea viitoarei mămici

De asemenea, există ecografia, care este unul dintre testele prenatale pe care ar trebui să le facă orice mamă însărcinată, aceasta ajutând la localizarea placentei, stabilirea perioadei de gestație, aflarea sexului bebelușului etc. Testele de screening din primul trimestru sunt efectuate pentru a estima riscul de sindrom Down sau alte anomalii cromozomiale. Ecografiile fetale, în schimb, sunt efectuate atunci când o femeie prezintă un rezultat anormal la un test de sânge, dar se efectuează și dacă există antecedente familiale de malformații congenitale, cum ar fi buza despicată, bolile cardiace congenitale etc

Potrivit dr. Julieta Istudor, acest lucru permite luarea celor mai potrivite măsuri pentru reducerea impactului lor și evitarea complicațiilor ulterioare.În termeni generali, testele prenatale sunt împărțite în trei grupuri mari. Primul conține testele prenatale pentru mamă, care includ un grup de analize de sânge care se efectuează mamei. Deci, aveţi de făcut screening-ul sau testele de screening, care dezvăluie posibilitatea existenței unei probleme la făt și, desigur, testele de diagnostic. Cu ajutorul acestora se confirmă dacă fătul are o problemă specifică. Totodată, aceste tipuri de teste prenatale sunt efectuate pentru a stabili posibile boli, probleme genetice, anomalii sau defecte ale bebelușului. Unele nu sunt efectuate în mod obișnuit, ci doar atunci când este prezent un factor de risc sau există o suspiciune întemeiată că ceva nu este în regulă.