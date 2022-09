Mare atenţie la nivelul de glucoză al copiilor! Se pot îmbolnăvi de diabet

„De cele mai multe ori, glicemia se măsoară dintr-o probă de sânge. Această măsurare poate fi făcută în diferite momente ale zilei, pentru care există valori de referință diferite. În mod normal, glucoza se măsoară pe stomacul gol, adică după cel puțin opt ore fără a consuma niciun fel de alimente. Aceasta este cunoscută sub numele de glicemie de bază și este măsurătoarea care vă oferă cele mai multe informații pentru a ajuta la gestionarea nivelului zahărului în sânge. Oricum, trebuie să reţineţi faptul că valorile normale pentru copii sunt mai mici decât valorile normale pentru adulți. În concluzie, pentru diferitele momente în care puteți măsura glicemia, măsurătorile normale pentru copii sunt: glicemia inițială (pe stomacul gol): 70-110 g/dL, glicemia postprandială (imediat după ce copilul a servit o masă): mai puțin de 130 g/dL, glicemia la două ore după masă: mai puțin de 100 g/dL. Părinţii trebuie să ştie că nivelurile scăzute de glucoză, cunoscute sub numele de hipoglicemie, pot fi cauzate de un aport scăzut de zahăr sau chiar de malnutriție. Ca urmare, dacă un copil are în mod constant niveluri scăzute de glucoză, acest lucru îi poate afecta dezvoltarea corectă. În plus, glicemia scăzută poate provoca amețeli și leșin atunci când corpul are nevoie de mai multă glucoză”, a precizat medicul. Nivelurile ridicate de glucoză sunt cunoscute sub numele de hiperglicemie. Dacă aceasta este o problemă recurentă, poate indica faptul că stilul de viață al copilului nu este corect. În acelaşi timp, nivelul ridicat de glucoză la copii poate indica faptul că aceștia suferă de diabet de tip 1 sau diabet zaharat.





În organismul uman există niveluri de glucoză care sunt considerate normale pentru ca totul să funcționeze așa cum ar trebui. Ce trebuie să știți despre nivelul glicemiei la copii? Potrivit dr. Corina Avram, prin digestie, zaharurile complexe se transformă în substanțe mai simple, cum ar fi glucoza. După aceea, glucoza se deplasează prin sânge, unde circulă continuu, până când celulele o absorb pentru a o folosi ca sursă de energie. Așadar, glucoza servește ca energie pentru corp, iar atunci când celulele o absorb din sânge, o transformă într-o moleculă pe care acestea o folosesc în restul proceselor fiziologice pe care le efectuează. Prin urmare, glucoza este esențială pentru funcționarea întregului corp uman. Deci, dacă aveți prea multă glucoză în sânge, aceasta poate fi stocată ca glicogen în ficat. Mai departe, aceste rezerve sunt activate atunci când corpul are nevoie de glucoză suplimentară (de exemplu, atunci când faceți mișcare).