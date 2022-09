Măștile cu buttermilk sunt ideale pentru eliminarea petelor de pe piele

Deși este utilizat în mod obișnuit ca supliment alimentar, buttermilk a câștigat popularitate și ca ingredient natural pentru a menține pielea sănătoasă și strălucitoare. De fapt, unii oameni folosesc măști faciale cu buttermilk în fiecare zi pentru a corecta imperfecțiunile și ca parte a regimului antiîmbătrânire. Pentru îngrijirea pielii, produsul este combinat cu alte ingrediente, cum ar fi mierea sau fulgii de ovăz, pentru a prepara măști de casă. Alte beneficii ale măștilor faciale cu buttermilk sunt: au proprietăți de iluminare, ideale pentru cei care vor să elimine petele de pe piele, conțin agenți calmanți, care pot ajuta la reducerea apariției eczemelor și a dermatitei.





Măștile faciale cu buttermilk includ o mulțime de ingrediente naturale pentru beneficiile lor incredibile privind sănătatea pielii. Grație structurii sale chimice, mulți cred că acest tip de lapte este ideal pentru reducerea petelor, a ridurilor și a altor imperfecțiuni. În plus, acesta poate fi folosit pentru a curăța porii de impurități. Înainte de toate, însă, trebuie să înțelegeți ce înseamnă buttermilk, adică un lichid rămas după extragerea untului din lapte. Conform specialiștilor, la ora actuală, acesta este unul dintre cele mai utilizate produse lactate din industria alimentară datorită calităților sale emulsionante și aromei delicioase. În plus, acest lichid este ușor pentru stomac și are proprietăți nutritive puternice. Iată câteva dintre particularități: vitamina B, C, E și D, minerale precum fosforul, sodiul, calciul, potasiul, magneziul și manganul. De asemenea, acesta conține acizi grași și proteine.