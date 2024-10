Nu confundați crema hidratantă cu cea emolientă. Nu sunt la fel!

Cremele hidratante asigură țesuturilor pielii cantitatea de apă necesară pentru ca aceasta să arate bine, în timp ce cremele emoliente mențin hidratarea și înmoaie pielea aspră și întărită de diverși factori, precum condițiile meteorologice nefavorabile sau unele afecțiuni. Potrivit specialiștilor, menținerea intactă a umidității pielii este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face pentru a ține sub control anumite afecțiuni ale pielii, precum eczema sau dermatita atopică. De exemplu, cremele și loțiunile hidratante ajută la protejarea stratului exterior al pielii cunoscut sub numele de stratul cornos sau bariera pielii.Printre componentele cremelor hidratante se numără substanțe emoliente, ocluzive și umectanți, dar poate avea și alte ingrediente, cum ar fi agenți de curățare, parfumuri și conservanți.Crema emolientă, spre deosebire de cea hidratantă, nu numai că hidratează pielea și o înmoaie, ci creează și o barieră wateroproof, menținând nivelul optim de hidratare a pielii. Așadar, aceasta are capacitatea de a menține apa în țesuturile pielii, nu doar de a o introduce în aceste țesuturi. Produsele emoliente pot fi găsite atât sub formă de loțiuni, cât și sub formă de creme sau unguente. Eficacitatea acestor creme emoliente depinde de proporția de grăsimi pe care o conțin. Cremele emoliente pe bază de parafină sunt extrem de eficiente, creând o barieră de neînvins, însă sunt și extrem de greu de folosit, pătrunzând foarte greu în piele.