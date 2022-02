Nutrienți de care are nevoie copilul tău pentru o dezvoltare armonioasă a creierului în diversificare

Atunci când începe diversificarea micuțului tău s-ar putea să îți fie destul de dificil să găsești cele mai optime combinații pentru ca acesta să primească toți nutrienții de care are nevoie. Iar o dezvoltare armonioasă ține și de alimentația pe care acesta o consumă până la 2 ani.Acum că puiul tău începe diversificarea asigură-te că te folosești de bavete bebelusi pentru a evita ca mâncarea să ajungă pe hăninuțele lui sau să rămână cu hainele umede în timp de mânâncă.Cu siguranță, diversificarea este una dintre cele mai frumoase și amuzante perioade, iar dacă o faci și să fie înspre dezvoltarea lui, veți avea parte de dublă bucurie.Iată, așadar, ce alimente să introduci în alimentația copilului tău, în diversificare pentru a te asigura că acesta primește toți nutrienții potriviți pentru o dezvoltare sănătoasă și un creier sănătos.ProteineProteinele ajută la a construi structura creierului și contribuie de asemenea la dezvoltarea și creșterea copilului.Neurotransmitatorii care transmit mesaje către alte părți ale creierului sau către părțile corpului se formează tot cu ajutorul proteinelor.Pentru a te asigura că îi oferi suficiente proteine micuțului tău include în alimentația lui, fasole, linste, carne, brânză, iaurt, ouă, nuci și semințe pentru că acestea sunt foarte bogate în proteine.ZincZincul are rolul de a procesa carbohidrații, proteinele și grăsimile dar și susține imunitatea și ajută la creșterea și repararea țesuturilor corpului.Îl poți găsi în fasole, linte, lapte de vacă, iaurt, brânză, nuci și semințe, crustacee și fructe de mare.Grăsimi saturatePeste jumătate din creierul uman este făcut din grăsime așadar acesta are nevoie de grăsimi sănătoase pentru o funcționare optimă.Grăsimile saturate ajută la construirea de conexiuni între neuroni și sistemul nervos și protejează celulele creierului pe termen lung de afecțiuni sau boli.Alimentele care conțin astfel de grăsimi sunt avocado-ul, nucile și semințele dar și peștele (în special somonul) .FierFierul are rolul de a transporta oxigenul de la plămâni în tot corpul și are un rol esențial, așadar în creștere dar mai ales în procesul de învățare.Există 2 tipuri de fier iar acestea sunt hem și non-hem.Fierul hem se găsește în carne, precum cea de pui, vită, miel, porc, curcan sau pește și este absorbit în corp.Iar fierul non - hem îl găsim în cereale, linte, soia dar și legume verzi precum spanacul sau varza. Acestea din urmă trebuie consumate împreună cu vitamina C pentru ca fierul să fie absorbit de către organism.ColinaUn nutrient foarte important pentru creier atât în timpul dezvoltării acestuia în sarcină cât și în timpul copilăriei, colina susține memoria și învățarea. Inclusiv în sarcina este recomandat ca alimentele care conțin acest nutrient să se folosească de către viitoarea mamă.Ouăle, soia, broccoli, quinoa, pieptul de pui, peștere li fructele de mare precum codul, somonul, creveții sau scoicile sunt foarte bogate în colina.Așadar include aceste alimente în prepararea meselor copilului tău.Acizi grași Omega 3Cu toții știm că Omega 3 joacă un rol important în dezvoltarea creierului dar acesta este bună și pentru dezvoltarea inteligenței, vederii și atenției fiind responsabil pentru nașterea, organizarea dar și conectarea neuronilor din creier.Acizii grași Omega 3 îi găsești în peștele gras, fructe de mare, semințe de chia și in, nuci și ouă.