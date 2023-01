Optaţi pentru mâncarea naturală! Este mult mai sănătoasă pentru organism

Foarte multă lume consumă, în ziua de azi, alimente procesate, care, nu doar că sunt gustoase, dar şi ușor de preparat, ceea ce face lucrurile mai simple pentru oamenii grăbiți. Cu toate acestea, ele pot afecta negativ sănătatea. Din acest motiv, mâncarea naturală este cea mai bună pentru sănătate pe termen lung. Cunoscută și sub numele de hrană reală, ea poate fi definită ca ceea ce este cât mai aproape posibil de starea sa naturală. Potrivit specialiştilor, este compusă din alimente proaspete, întregi și neprocesate sau foarte puțin procesate. În principiu, nu există o listă finită a alimentelor care intră sub această umbrelă, dar cele mai multe sunt fructe, legume, leguminoase, nuci, ouă, uleiuri, cereale integrale, lactate, carne și pește. Medicii susţin că organismul are nevoie de vitamine, minerale, proteine sau lipide pentru a funcționa și a se dezvolta normal, iar cel mai bun mod de a le obține este prin alimente proaspete, întregi și puțin procesate.Spre deosebire de ceea ce cred mulți oameni, există o gamă largă de posibilități când alegeţi mâncarea naturală, iar încetul cu încetul, în rutina alimentară obișnuită pot fi adăugate alimente noi. În plus, alimentele naturale și preparatele de casă au un gust delicios şi nu conțin zahăr adăugat. Nu același lucru se întâmplă cu produsele procesate: dulciuri, produse de patiserie, fursecuri, sosuri comerciale, deserturi lactate sau preparate pentru cuptorul cu microunde. Cert este că trecerea de la alimente procesate și ultraprocesate la mâncarea naturală poate reduce apariția unor probleme de sănătate, cum ar fi o incidență mai scăzută a bolilor cardiovasculare. Totodată, o dietă bogată în alimente procesate are un impact ridicat asupra creșterii mortalității, bolilor coronariene, aterosclerozei, diabetului și obezității. (M.Ş.)