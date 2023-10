Oregano sălbatic, de mare folos în tratarea infecțiilor

Uleiul integral de oregano sălbatic ajută de tratarea oricărei infecții și are, în plus, și efect antiparazitar. Acesta are în compoziția sa două substanțe active foarte puternice, extrase din distilarea florilor și frunzelor plantei, care au capacitatea de a distruge bacteriile și ajuta sistemul imunitar să ia masuri împotriva virușilor, ciupercilor și paraziților.Medicii susțin că oregano sălbatic nu trebuie confundat cu cel de cultură (cultivat pe post de condiment) și se folosește în bucătărie. Aceasta este altă specie din aceeași familie. Acest tip de ulei este indicat și în prevenirea recidivelor acestora, fiind eficient, în special, contra bacteriei Escherichia Coli, care este răspunzătoare undeva în procent de 70% de cazurile de cistită. Pentru tratarea infecțiilor cu alte tipuri de bacterii, uleiul de oregano se va combina cu ulei esențial integral de tămâie și ienupăr.Practic, se vor lua câte o picătură din fiecare, pe o bucată de pâine, miere sau diluat cu ulei de măsline sau cocos. Foarte important este că, chiar dacă luați tratament cu antibiotice, uleiul de oregano se ia împreună și potentează efectul lor și diminuează din reacțiile adverse. Extern, este indicat a se face băi cu apă fierbinte cu cinci picături de ulei, după care spălați foarte bine zona. Aceste băi reduc usturimea și senzația de a urina des, ameliorează spasmele și facilitează urinarea. Administrarea acestei plante sub formă de ulei volatil este contraindicată în cazul persoanelor alergice, care se confruntă cu gastrită acută, cu ulcer gastric ori duodenal.