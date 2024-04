Pietrele la rinichi se manifestă prin prezenţa leucocitelor în urină

Leucocitele, cunoscute și sub numele de celule albe din sânge, reprezintă o componentă esențială a sistemului imunitar. Ele ajută la protejarea organismului împotriva substanțelor străine, a microbilor și bolilor infecțioase. Aceste celule sunt produse sau stocate în diferite zone din corp: în glanda timus, în splină, în ganglionii limfatici și în măduva osoasă. Potrivit specialiștilor, ele se deplasează permanent în corp, între organe și monitorizează eventualele bacterii prezente sau infecții potențial problematice. În general, poate fi vorba de o infecție a tractului urinar, de infecții renale sau de alte afecțiuni medicale. Atunci când nivelul lor depășește limita normală, afecțiunea poartă denumirea de leucociturie.Leucocitele pot apărea în urină din diverse motive: infecția tractului urinar, pietrele la rinichi, atunci când există niveluri scăzute de minerale și săruri dizolvatei. Din păcate, dacă acestea ajung la uretere, pot perturba fluxul de urină, iar când apare un blocaj, bacteriile se pot aduna și se poate dezvolta o infecție. De asemenea, numărul de leucocite din urină poate crește dacă există o infecție la rinichi. Riscul de a dezvolta o infecție la rinichi este mai mare pentru o persoană care are un sistem imunitar deficitar sau care folosește un cateter urinar pentru o perioadă mai îndelungată. Totodată, retenția de urină poate duce la creșterea și dezvoltarea microorganismelor, provocând o infecție a tractului urinar și apariția leucocitelor în urină. În plus, vezica urinară va începe să slăbească și nu se va putea goli complet, acest lucru ducând la acumularea urinei în interiorul vezicii, ceea ce are ca rezultat dezvoltarea bacteriilor.