Rădăcina de nalbă poate acţiona ca un fel de pansament natural

Rădăcina de nalbă este folosită pentru efectele sale curative din cele mai vechi timpuri, pentru că are o serie de proprietăți terapeutice precum combaterea infecțiilor, stimularea digestiei și tratarea afecțiunilor cutanate.Planta la care facem referire este un mucilagiu natural, ceea ce înseamnă că acționează precum fibrele și își mărește totodată volumul atunci când intră în contact cu apa. Unele studii științifice au arătat că substanțele conținute îmbunătățesc funcționarea mucoasei care căptușește aparatul respirator, fiind de folos într-o serie de afecțiuni respiratorii.Potrivit specialiștilor, se recomandă utilizarea orală a remediilor cu nalbă împotriva tusei uscate cauzată de iritația faringiană. Întrucât este un mucilagiu natural, rădăcina de nalbă reduce inflamația de la nivelul pereților stomacului și ajută la tratarea ulcerelor. În plus, are capacitatea de a forma un strat protector și de a calma mucoasele iritate în tractul digestiv.Așadar, substanțele gelifiante prezente în rădăcina de nalbă pot acționa ca un fel de pansament natural, acoperind și protejând mucoasele sensibile din tractul digestiv. Acest lucru poate fi util în tratarea iritațiilor, a ulcerelor sau a altor probleme gastrointestinale care implică inflamație și leziuni ale mucoasei. Totodată, efectul diuretic al plantei poate combate retenția de apă din țesuturi.Așadar, nalba poate ameliora balonarea, dar poate totodată să stimuleze scăderea în greutate.