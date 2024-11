Profilaxia este foarte importantă. Mai bine preveniţi, decât să trataţi o boală!

Medicii constănţeni sunt de părere că statul ar trebui să acorde o atenţie deosebită îngrijirilor primare de sănătate (IPS), acestea reprezentând primul nivel al contactului dintre indivizi, familie şi comunitate, cu sistemul de sănătate al ţării, precum şi încercării de apropiere, pe cât posibil, a activităţii din domeniul sănătăţii cu mediul de viaţă şi de muncă al oamenilor, ca prim element al unui proces continuu de îngrijire.Potrivit dr. Sirma Tomoş, îngrijirile primare de sănătate sunt activităţi şi servicii cu caracter preventiv, curativ, de recuperare şi promovare oferite membrilor unei comunităţi.„Pentru a face IPS universal accesibile în comunitate, se cere din partea indivizilor şi a comunităţii participarea la planificarea, organizarea şi conducerea acestora. Aceasta se face printr-o educaţie corespunzătoare, care să permită rezolvarea, la nivel de colectivitate, a adevăratelor probleme de sănătate, cu sprijinul celorlalte niveluri ale sistemului de sănătate. Ca urmare, promovarea sănătăţii trebuie făcută, în mod continuu, prin adoptarea unui stil de viaţă sanogen, prin implicarea individului, a familiei şi a întregii comunităţi”, a precizat medicul.În plus, a subliniat dr. Tomoş, sistemul de îngrijiri ar trebui să încurajeze oamenii în luarea propriilor decizii privind starea lor de sănătate. Totodată, implicarea comunităţii în luarea propriilor decizii implică o mai bună implementare a programelor de sănătate la nivel populaţional.În acelaşi timp, profilaxia trebuie să ocupe un loc important, fiind bine ştiut că este mai uşor să previi, decât să tratezi, a explicat medicul.În concluzie, serviciile cu caracter preventiv ar trebui să coexiste cu cele curative şi de recuperare, pentru că prevenirea, deşi este vitală pentru rezolvarea problemelor la nivel comunitar, nu oferă un răspuns la problemele strict individuale.„Educaţia pentru sănătate se deosebeşte de educaţia sanitară, deoarece nu are drept scop doar promovarea unor deprinderi de igienă şi sanitaţie, ci se referă la ridicarea nivelului de cunoştinţe medicale în rândul populaţiei, mai ales în domeniul sanogenezei, protecţiei mediului şi prevenţiei bolilor. Aceasta cuprinde formarea unor deprinderi corecte în rândul populaţiei, deprinderi care să promoveze sănătatea”, a mai spus medicul.Desigur, este recunoscut faptul că prevenţia cea mai eficientă se realizează prin politici de promovare a sănătăţii, iniţiate la nivel populaţional. Ca urmare, politica „Sănătatea pentru toţi” are drept scop realizarea unui potenţial de sănătate complet pentru toată populaţia prin promovarea şi protejarea sănătăţii oamenilor de-a lungul vieţii, scăderea incidenţei datorate principalelor grupe de boli.Tocmai de aceea, educaţia pentru sănătate ar trebui începută încă din primii ani de şcoală, utilizându-se noţiuni corespunzătoare vârstei, care să fie predate de către persoane competente (medici de familie, medici specialişti, personal mediu de specialitate, profesori instruiţi pe probleme de educaţie pentru sănătate) care să asigure transmiterea şi dezvoltarea unor atitudini şi deprinderi corecte ce au drept scop îmbunătăţirea stării de sănătate, cum ar fi promovarea unei alimentaţii corecte.