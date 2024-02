Roseola infantum este o boală infecţioasă, asemănătoare rujeolei

Roseola infantum este o boală virală care afectează în special sugarii și copiii de vârstă mică. Această afecțiune este cunoscută și sub denumirea de pseudo-rubeolă, a șasea boală a copilăriei sau febra de trei zile și poate apărea pe tot parcursul anului, dar cele mai multe cazuri se întâlnesc primăvara și toamna, afectând în mod egal atât fetele, cât și băieții.Dacă cel mic a fost diagnosticat cu roseola infantum, trebuie să știți că infecția este contagioasă chiar înainte ca erupția cutanată să se dezvolte și se poate răspândi prin salivă sau alte picături respiratorii, atunci când un copil infectat tușește, strănută sau vorbește. Specialiștii susțin că perioada de incubație, la copii durează între cinci și 15 zile. Atenție, însă! Perioada de contagiozitate maximă coincide cu episodul febril, înainte de apariția erupției. Potrivit dr. Nicoleta Ciobănică, Roseola infantum este o boală cauzată de virusul herpetic uman de tip 6 sau virusul herpetic uman de tip 7. În general, este o boală foarte ușoară care nu cauzează nicio problemă pe termen lung.Principalul factor de risc pentru copii sau bebeluși este viața în comunitate, precum: creșă, școală, grădiniță. „Primul simptom de boală este febra ridicată, care începe brusc și poate ajunge la 40 de grade Celsius. Copilul este fierbinte la atingere, poate fi iritabil și supărat. Febra durează, de obicei, de la trei până la patru zile și este adesea urmată de un alt simptom, o erupție cutanată caracteristică. Părinţii trebuie să fie atenţi că erupția cutanată este similară, ca aspect, cu erupția rubeolică, începe pe corp și se extinde pe brațe și picioare”, a explicat medicul.Cert este că, atât rujeola, cât și roseola infantum au în comun erupțiile la nivel de piele, sub formă de mici leziuni, pete colorate. Diferența majoră între cele două boli ale copilăriei este aspectul acestor erupții. În cazul rujeolei, bubițele sunt maronii-roșiatice, iar în roseola sunt roz-roșiatice.Dacă cel mic are rujeolă, leziunile încep din zona feței, iar la roseola infantum debutează în zona abdomenului și se întinde pe față, gât și membre. În plus, când copilul are roseola veţi observa la nivelul ochilor inflamații, roșeață, mâncărime, secreții, scăderea apetitului, dar și o stare de agitație, iritabilitate.Pe lângă erupție, roseola infantum, la bebeluși și copii, se manifestă cu simptome asemănătoare unei răceli (guturaiul comun), care constau în: dureri în gât; dureri auriculare; pleoape umflate; inflamarea ganglionilor de la nivelul gâtului; pierderea sau scăderea poftei de mâncare; tuse și secreții nazale; convulsii febrile etc. Deși copilul poate transmite boala altor copii, părinții sunt în siguranță. Specialiștii susțin că roseola infantum afectează persoanele adulte extrem de rar.Majoritatea oamenilor, peste 90% din populație, este expusă virusului și dezvoltă anticorpi până la vârsta de doi ani, dar dacă este vorba de un adult imunocompromis, acesta poate lua boala de la un copil sau chiar să se confrunte cu recidiva (adică, face roseola a doua oară).