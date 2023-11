Sănătatea pacienților, la malul mării devine renume datorită CERMED

Odată cu trecerea anilor și cu deschiderea noastră către destinații internaționale am devenit mai pretențioși chiar și în ceea ce privește serviciile medicale. Conștientizând că sănătatea este cea mai de preț și trebuie să avem grijă de ea înainte de a fi prea târziu, am început să accesam din ce in ce mai des oferta mediului privat.Pe o piață în continuă dinamică, pe care unii ar putea-o considera suprasaturată în oferte, în ultimii ani s-a impus tot mai pregnant un nou brand în sănătate - CERMED, care se diferențiază pe criterii de calitate și seriozitate, dar mai ales empatie pentru pacient.La intersecția străzilor I.Ghe Duca cu Avram Iancu este imposibil de trecut neobservată moderna clădire a Clinicii CERMED, inaugurată în anul 2019. Ceea ce vedeți la exterior vă asigurăm că la interior întrece așteptările pacienților.Oferta este pe măsura imaginii, cele 33 de specialități deservite de un personal tânăr și foarte riguros selectat au făcut din CERMED o destinație căutată de tot mai numeroși pacienți.Un spațiu și ambient de cinci stele, unde există foarte multe specialități în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, care pot fi accesate gratuit. Acesta a fost, de altfel, dezideratul managerului general Iuliana Bara: „de a asigura un acces cât mai facil al tuturor categoriilor de pacienți la o serie de servicii medicale de înaltă calitate, fără nici un cost.”Între cele 14 specialități gratuite aflate în contract cu CAS se numără medicină internă, gastroenterologie, stomatologie, ORL, oftalmologie, endocrinologie, urologie, psihiatrie, diabet, neurologie, Obstetrică-Ginecologie, ortopedie-traumatologie, pediatrie, recuperare medicală.Ce diferențiază Clinica CERMED de toate celelalte instituții de pe piața serviciilor medicale private din Constanța? Managerul Iuliana Bara consideră că esențială a fost abilitatea de a-și alege echipa. Pe măsură ce a simțit că ceva merge diferit a acționat în consecință. „Faptul că mă ocup personal de bunul mers al activității, că muncesc cot la cot cu ei zi lumină și chiar mai mult, m-a determinat să cred că norocul este însoțit de succes.Am foarte mulți medici tineri în echipă, care pot ține pasul cu cerințele pieței de profil și cu doleanțele pacienților din ziua de azi, care au nevoie de multă empatie.Mi-am dorit să mă diferențiez prin altceva. Nu mă compar cu branduri mari, care concurează la nivel național, dar la nivel local pot spune că ne-am ridicat deasupra tuturor”, a declarat, încrezătoare, Iuliana Bara.Clinica CERMED a oferit șansa tinerilor medici de a se afirma și de a nu rămâne în umbra mentorilor. „I-am ales cu foarte mare atenție pentru că împreună construim renumele acestei clinici. Îmi doresc ca pacienții să ne perceapă diferit și să devenim un brand în domeniul sănătății. Tocmai de aceea am creat un climat cu totul aparte, în care cel căruia i se adresează să se simtă cu totul special din momentul în care pășește pe ușa de la intrare. S-a mizat foarte mult pe confortul locului în care ajunge pacientul.Iar medicii au la dispoziție o aparatură de ultimă generație în consonanță cu spațiul în care își desfășoară activitatea, într-un echilibru benefic de ambele părți”, a explicat managerul CERMED.Cea mai recentă investiție a Clinicii CERMED se află la etajele II și III, unde, într-o amenajare cu design spațial care alungă orice stres, se află 10 paturi pentru spitalizare de zi, din care o parte sunt alocate investigațiilor de gastroenterologie, respectiv colonoscopie si endoscopie.De asemenea, din această majoră investiție face parte și recent inaugurata secție de fizioterapie, care oferă o foarte mare gamă de proceduri, pentru cele mai variate diagnostice.