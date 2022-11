Seminariile companiei "Pharma Nord" prezintă un mare interes pentru specialiştii constănţeni

În cadrul evenimentului, as. univ. dr. Sebastian Mihai, farmacist specialist în laborator farmaceutic, asistent universitar titular în cadrul catedrei de chimie farmaceutică a Universității „Ovidius” din Constanța, doctor în microbiologie medicală, a realizat o retrospectivă a evenimentelor din acest an. Cu această ocazie, el ne-a declarat următoarele: „Consider că piața suplimentelor alimentare din România și Europa este suprasaturată cu produse de calitate îndoielnică, promovate într-un mod agresiv, fără o bază științifică solidă. Ca răspuns la această acaparare a pieței prin campanii agresive de promovare, apreciez că Pharma Nord pune accentul pe organizarea de evenimente informative, susținute cu o bază științifică corespunzătoare: articole științifice de specialitate, publicate în jurnale și reviste de specialitate, cu referenți științifici și factori de impact. De când am început colaborarea cu Pharma Nord, în aprilie 2022, am susținut trei prezentări care au tratat teme de sănătate publică de actualitate, cum ar fi gestionarea sindromului Burn-out și a anxietății, influența deficitului de seleniu asupra sănătății umane și modalităţi de păstrare a sănătății cardiovasculare. Prezentările au avut ca scop detalierea mecanismelor patologice implicate în diverse afecțiuni, pentru a contura rolul suplimentelor de calitate în prevenția și ameliorarea stărilor patologice. Consider că înțelegerea deficiențelor unor microelemente și enzime poate conduce la o conștientizare amplă a influenței acestor factori, adeseori trecuți cu vederea, asupra stării generale de sănătate și că informarea specialiștilor din domeniu (farmaciști, asistenți de farmacie și medici) reprezintă un pas important în asigurarea serviciilor medicale de calitate, bazate mai degrabă pe prevenție și nu pe tratament”.







Urmează noi lansări de produse



De asemenea, am dorit să aflăm cum a fost anul 2022 pentru „Pharma Nord” și am aflat de la directorul comercial Lucian Blaga că acesta a fost un an cu multe provocări, afectat în mod direct de crizele momentului (pe care le știm cu toții), însă acestea nu i-au determinat să încetinească sau să devieze de la planul stabilit. „Am continuat să comunicăm cu profesioniștii din domeniul sănătății (medici, farmaciști și asistenți) prin evenimentele organizate, atât online, cât și cu prezență fizică. Programul de evenimente poate fi consultat pe pagina www.pharmanord.ro, la secțiunea PRO, destinată profesioniștilor, unde fiecare poate decide, în funcție de temele menționate, la ce eveniment să se înscrie. Pe parcursul anului, ne-am consolidat relațiile comerciale cu partenerii consacrați, reușind, în acelaşi timp, să stabilim noi parteneriate, atât cu farmacii independente sau magazine de tip plafar, cât și cu magazine online. Anul se va încheia cu un avans estimat între 18% și 20% față de anul precedent”, a subliniat acesta.











În privința proiectelor pentru anul viitor, am aflat că vor avea loc numeroase lansări de noi produse, existente în portofoliul internațional, produse documentate științific. De asemenea, vor continua evenimentele dedicate profesioniștilor, iar în cadrul unui eveniment medical din 2023 va fi invitat profesorul Urban Alehagen, care a condus renumitul studiu „Kisel 10”, împreună cu o echipă de cercetători de la Universitatea Linkoping din Suedia, unde se decernează premiul Nobel pentru medicină.





Oamenii de știință speră să poată folosi descoperirile lor pentru a ne ajuta să rămânem sănătoși până la o vârstă înaintată. Drept urmare, în cadrul evenimentului care a avut loc în cursul zilei de 16 noiembrie, la Constanţa, a fost abordat și conceptul de „îmbătrânire activă”, pentru a cărui implementare este nevoie de suplimentarea cu nutrienţi a dietei vârstnicilor. Scopul este acela de a reduce îmbătrânirea fizică prematură, de a crește speranța de viață și de a avea o viață independentă chiar la vârste înaintate.