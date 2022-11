Seminţele de in vă ajută să daţi jos kilogramele nedorite

Apoi, seminţele de in conţin acizi graşi Omega-3, esenţiali pentru sănătate, dar şi acid linoleic, care luptă împotriva inflamaţiilor, previne artrita, eczemele şi astmul.



Una din cele mai cunoscute utilizări ale seminţelor de in este pentru tratarea constipaţiei, dar studiile arată că seminţele de in pot ajuta la tratarea diverticulitei, însă numai dacă această afecţiune se află într-un stadiu incipient. În plus, ele reduc nivelul de colesterol şi protejează celulele de coagulare, hemoragii şi aritmii. Graţie conţinutului lor de flavonoide, seminţele de in sunt utile pentru ameliorarea simptomelor menopauzei. Dacă optaţi pentru seminţele de in măcinate, atunci trebuie să ştiţi că acestea vă vor ajuta să digeraţi grăsimile mai uşor şi să le eliminaţi imediat pe cele nocive.





Ştiaţi că seminţele de in au numai beneficii asupra corpului uman? În primul rând, ele au proprietăţi nutritive incredibile şi sunt un supliment alimentar perfect dacă vreţi să daţi câteva kilograme jos. Specialiştii spun că acestea sunt o sursă excelentă de fibre dietetice, deci le puteţi include cu uşurinţă în dieta de zi cu zi. Un alt motiv pentru a le consuma se referă la faptul că fibrele solubile pe care acestea le conţin permit reglarea tensiunii arteriale şi a glicemiei, reduc inflamaţiile şi protejează flora bacteriană, astfel încât substanţele hrănitoare să poată fi absorbite mai uşor de către organism.