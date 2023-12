Sfaturi pentru eliminarea din corp a energiei statice

Vi se întâmplă ca atunci când puneți mâna pe unele obiecte să simțiți ca și cum v-ați curenta? Fenomenul unei mici descărcări electrice mai apare, uneori, când atingeți alte persoane din jurul vostru. Scânteia care vă curentează atunci când încercați să dați mâna cu cineva sau să atingeți diferite obiecte vă creează mereu o senzație neplăcută și are efectul unui mic șoc asupra întregului organism.Ce se întâmplă, de fapt? Potrivit fizicianului Cristian Presură, este vorba despre un fenomen cunoscut în fizică sub denumirea de încărcare electrostatică. Prin frecarea unor elemente metalice, în general, acel obiect se încarcă electrostatic, iar în momentul în care intră în contact două corpuri încărcate identic are loc o descărcare electrică. Practic, descărcarea electrică stimulează terminațiile nervoase la nivelul pielii și este percepută de creier ca un fel de curentare.„Suntem înconjurați de atomi. Când două obiecte se freacă, atomii se sparg și eliberează o parte din electronii din interiorul lor. Când mergem în cameră, de exemplu, picioarele se freacă de covor, sparg atomii de acolo și eliberează o parte din electroni care ajung pe corpul nostru. Noi îi purtăm fără să știm. Spunem că am acumulat sarcină electrică sau că avem un potențial electric. Când atingem clanța de la ușă, se întâmplă ceva special. Clanța este conductoare, iar electronii sar de pe noi pe clanță, urmând ca apoi să ajungă în podea, acolo unde există atomi fără electroni. Se formează un curent electric pe care noi îl simțim ca un șoc electric. La fel se întâmplă și dacă atingem o altă persoană, pentru că și corpul uman este conductor, fiind format din apă. Interesant este că nu ne curentăm pe o zi ploioasă. De ce? Pentru că sarcina electrică nu are timp să se acumuleze pe corpul nostru, ea fiind disipată de apă”, a explicat specialistul.Acesta a subliniat faptul că textilele sintetice sunt principalele lucruri care produc energie statică, pentru că absorb mai puțină apă. Tocmai de aceea, le puteți înlocui cu bumbacul sau inul, materiale mult mai confortabile, plăcute la atingere, care permit pielii să respire. Dacă trebuie totuși să purtați materiale sintetice și nu vreţi să folosiţi balsam de rufe, setaţi un program de uscare incompletă la mașina de spălat și lăsați-le apoi să se usuce natural.Trebuie precizat că energia statică apare, în special, în mediile uscate. De aceea, cele mai multe cazuri de electrizare apar iarna, când aerul este foarte uscat. În timpul verii, a adăugat fizicianul, din cauza faptului că aerul este umed, sunt foarte mici șansele să acumulaţi o încărcătură electrostatică mare.Ca urmare, folosiţi-vă de umiditate pentru a diminua apariția energiei statice. Deci, un umidificator, o fereastră deschisă sau un recipient cu apă într-o încăpere foarte uscată reprezintă soluții de a evita producerea de energie statică. Daţi-vă cu creme de corp după ce faceţi duș, astfel încât pielea voastră să aibă suficientă umiditate pentru a elimina energia statică.