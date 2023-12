Plantă asociată masculinității, ghimpele are o mulţime de efecte antiinflamatoare, decongestive, cicatrizante, diuretice, antiseptice, antitumorale etc. Potrivit specialiştilor, pentru a prepara infuzia adăugați într-o cană cu apă fierbinte o lingură de plantă, acoperiți vasul și lăsați la infuzat pentru 15 minute, după care strecurați și consumați călduț, până la trei căni pe zi, pe stomacul gol, cu jumătate de oră înainte de masă. Dintre indicațiile terapeutice ale ceaiului amintim următoarele afecţiuni: adenom de prostată, prostatite, hipertiroidism, infecții urinare. În plus, planta ajută la protejarea inimii, tonifică pereții venelor, ameliorează starea hemoroizilor sau inflamațiile prostatei.În acelaşi timp, ceaiul de ghimpe este contraindicat femeilor însărcinate și celor care alăptează. Mare atenţie, însă! Înainte de a începe orice fel de tratament naturist trebuie să faceți un test de alergie la tipurile respective de produse. Dacă suferiți de boli cronice sau urmați tratamente medicamentoase, consultați, neapărat, medicul, înainte de a începe o cură sau un tratament naturist. În caz că nu știaţi, extractul de ghimpe este o alternativă eficientă a celui de castan, recomandat în tratamentul varicelor. Ruscogenisul, un compus din ghimpe, ajută la menținerea colagenului în pereții vaselor de sânge, îmbunătățind circulația.