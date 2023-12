Sunteți prea obosit? Aveți febră? Lupusul poate fi de vină

În cazul diagnosticării cu lupus, trebuie să știți că vă veți confrunta cu inflamații, oboseală, febră și dureri în orice parte a corpului. Potrivit specialiștilor, aceasta este o boală autoimună, ceea ce înseamnă că o dereglare a sistemului imunitar, care în mod normal are rolul de a asigura protecție organismului, nu mai face diferența între celulele străine și cele proprii și atacă țesuturile sănătoase ale corpului. Boala este întâlnită cel mai des în rândul femeilor tinere, cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani și poate afecta diferite organe, dar în special pielea, articulațiile, sângele și vasele de sânge, rinichii și sistemul nervos central.Din păcate, nici la ora actuală nu se cunoaște cauza care duce la apariția afecțiunii și nici nu poate fi vindecată, dar există terapii eficiente, care pot menține suferința sub control. Una dintre caracteristici o reprezintă perioadele acute, când toate simptomele și efectele bolii se intensifică, alternând cu intervalele de acalmie, când afecțiunea intră în remisie. Mai mult decât atât, nu există o dovadă certă a cauzelor care provoacă lupusul, dar pare o certitudine faptul că este vorba despre un cumul de factori.Se poate spune că există o serie de elemente care pot duce la apariția bolii: componența genetică, deci istoricul familial de lupus determină un risc mai mare pentru a dezvolta boala.Unele studii sugerează că un nivel hormonal anormal, cum ar fi cel crescut de estrogen, ar putea contribui la declanșarea bolii. De asemenea, citomegalovirusul este considerat responsabil de apariția bolii, dar în astfel de cazuri, foarte rar produce simptome. Unele medicamente utilizate pe termen lung au fost asociate cu provocarea unei forme de lupus cunoscute sub denumirea de lupus eritematos indus, dar și fumatul, poluarea și stresul cronic sunt factori care pot declanșa boala.