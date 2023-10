Ceaiul de mătase de porumb reduce stresul oxidativ

Ştiaţi că mătasea de porumb are o mulţime de efecte benefice asupra sănătății? Aceasta poate fi folosită proaspătă, dar este adesea uscată, înainte de a fi consumată sub formă de ceai sau extract. Deși studiile științifice sunt limitate, cercetări preliminare sugerează că mătasea de porumb poate avea beneficii pentru sănătate, în special pentru anumite tipuri de afecțiuni inflamatorii, cum ar fi diabetul. Aceste beneficii pot fi corelate cu conținutul de antioxidanți. Potrivit specialiștilor, flavonoidele din mătasea de porumb reduc stresul oxidativ și protejează împotriva radicalilor liberi. În plus, cercetările arată că extractul de mătase de porumb poate reduce inflamația prin suprimarea activității a doi compuși inflamatori majori.Totodată, mătasea de porumb poate reduce glicemia și poate ajuta la gestionarea simptomelor diabetului. Un studiu a demonstrat că antioxidanții conținuți pot ajuta la prevenirea bolilor renale diabetice. De asemenea, extractul obținut poate scădea tensiunea arterială, având în vedere că încurajează eliminarea excesului de lichid din corp. Ca atare, ar putea fi o alternativă naturală la medicamentele diuretice prescrise, care sunt adesea folosite pentru a reduce tensiunea arterială. În același timp, ceaiul din mătase de porumb le poate fi de ajutor persoanelor diagnosticate cu litiază renală (pietre la rinichi) sau cu microlitiază (nisip la rinichi). De asemenea, poate fi util în caz de cistite, uretrite sau nefrite. Pentru a-l prepara, se pune o lingură de plantă mărunțită în 250 ml apă clocotită și se lasă la infuzat un sfert de oră, apoi se strecoară. Se beau cel mult trei căni de ceai pe zi.