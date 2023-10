Măști de față recomandate pentru a vă curăța tenul

Măștile de față au rolul de a hrăni tenul, de a-i oferi strălucire, de a-l curăța, eliminând punctele negre și prevenind apariția acneei și a ridurilor. Vă întrebați care sunt măștile indicate pentru curățarea tenului vostru? Specialiștii spun că masca pe bază de bicarbonat de sodiu și ulei de cocos este foarte eficientă în curățare. Bicarbonatul de sodiu este un aliat important în îngrijirea pielii și acționează ca un exfoliant delicat, ce îndepărtează celulele moarte de pe piele. Combinat cu uleiul de cocos, duce la obținerea unui tratament eficient și util pentru curățarea tenului. Tot ce aveți de făcut este să amestecați trei linguri cu ulei de cocos topit și trei linguri cu bicarbonat de sodiu. După obținerea pastei, puteți să o întindeți pe față, doar după ce tenul este demachiat și spălat. Masca de față cu miere și iaurt este bogată în vitamina B1, B2, B5, B3, A, C, D, acizi grași, săruri minerale. Aceasta are o mare putere de hidratare și hrănire, deoarece zahărul pe care îl conține reține apa. Astfel că utilizarea ei în tratamentele cosmetice ajută la obținerea unui ten catifelat, elastic, iar ridurile se atenuează. Pentru această mască, aveți nevoie de o lingură de iaurt, o lingură de miere, o lingură de alune mărunțite și câteva picături de ulei de măsline. Aplicați-o pe față și lăsați-o să acționeze 15 minute, după care îndepărtați-o și clătiți-vă cu apă caldă. Masca obținută din ovăz are proprietăți exfoliante și hrănitoare, contribuind la curățarea feței și redarea unui aspect cât mai frumos și natural. Desigur, acestea sunt numai o parte dintre măștile pentru care puteți opta.