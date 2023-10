Aveți părul gras? Folosiți măștile cu ulei de cocos!

Uleiul de cocos este folosit de pe vremea strămoșilor noștri pentru tratarea problemelor părului. Acesta hrănește și hidratează firul de păr, prevenind căderea. În plus, prin combinarea cu alte uleiuri esențiale contribuie la un scalp sănătos și un păr plin de vitalitate. Pentru următoarea mască este nevoie de ulei de cocos și câteva picături de ulei de arbore de ceai. Se amestecă o lingură de ulei de cocos cu 2-3 picături de ulei de arbore de ceai. Se masează ușor amestecul de uleiuri pe scalp pentru stimularea circulației. Lăsați amestecul pentru cel puțin 30 minute și spălați părul cu șampon. Atenție! Tratamentul se aplică de maxim două ori pe săptămână.Cum funcționează această mască? Uleiul de cocos conține substanțe care contribuie la repararea firelor de păr, echilibrând nivelul proteinelor. Studiile au arătat că uleiul de cocos are efecte benefice atât asupra părului deteriorat, cât și asupra celui sănătos, cu condiția ca tratamentul să fie aplicat înainte de spălarea cu șampon a părului. La rândul său,uleiul de arbore de ceai are proprietăți anti-microbiene care contribuie la eliminarea fungilor de la rădăcina firului de păr. Cercetările au arătat că acesta are efecte suficient de satisfăcătoare pentru a fi inclus ca ingredient în șampoanele care tratează părul gras. Un alt studiu a arătat că prin combinarea medicației speciale pentru căderea părului cu ulei din arbore de ceai cresc efectele tratamentul.