Ceaiul de sunătoare, remediu pentru ameliorarea tensiunii arteriale

Sunătoarea este una dintre cele mai cunoscute plante folosite în fitoterapia din întreaga lume. În Grecia antică era folosită, de exemplu, în lupta cu febra, la curăţarea rănilor şi la tratarea arsurilor superficiale. În zilele noastre, s-a descoperit că aceasta are chiar si proprietăţi antivirale şi antibacteriene. Acum, ceaiul de sunătoare este unul dintre cele mai folosite remedii naturiste pentru a ameliora tensiunea arterială, dar și tulburările emoționale. Potrivit specialiștilor, planta la care facem referire are proprietăți de calmare, antidepresive și antiinflamatoare, hepatoproteice, cicatrizante și sedative.În plus, ajută la eliminarea toxinelor adunate în exces și ferește organismul de kilogramele în plus. Astfel, un regim alimentar corect, bogat în minerale și vitamine, activitate fizică și hidratare sunt cei mai importanți factori pentru a avea o siluetă de invidiat. De asemenea, se pare că are un rol în normalizarea nivelului de serotonină. Depresia şi unele dureri de cap sunt datorate unor dezechilibre ale concentraţiilor de serotonină, dezechilibre ce pot fi reparate cu succes cu ceai de sunătoare. Una din componentele active este hiperforina, care este eficace inclusiv în tratamentul alcoolismului, cu toate că doza optimă și siguranţa în acest caz nu au fost studiate în profunzime.