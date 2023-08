SIA (Servicii Imagistică Armonia), cel mai nou şi complex centru medical, şi-a deschis porţile la Constanţa

Începând cu data de 1 august, pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 2-4 s-a deschis cel mai nou şi complex centru medical dedicat sectorului de investigaţii imagistice și radiologice din Constanța. La doar câţiva paşi de hypermarketul Kaufland şi de sediul Heka Hospital, SIA (Servicii Imagistică Armonia) completează, astfel, sistemul medical de sănătate dezvoltat de Armonia Grup, alături de Armonia Hospital, Heka Hospital şi Asociația Pangeea.Cei care vor călca pragul acestui nou centru vor observa, încă de la intrare că acesta a fost dotat cu echipamente medicale performante, softuri ce reprezintă un extraordinar salt tehnologic pentru piața actuală din domeniu din România. Toate acestea, laolaltă, aduc un nou standard în investigarea imagistică preventivă și de diagnostic, în sprijinul pacienților. Pentru a veni în sprijinul pacienţilor, echipa de medici specialiști în radiologie și imagistică, precum și personalul auxiliar au fost atent selectați, cu scopul de a le oferi acestora cele mai confortabile și fiabile servicii medicale într-un mediu sigur și confortabil. La această adresă, bulevardul I. C. Brătianu nr. 2-4, veţi găsi cel mai complex centru medical dedicat sectorului de investigaţii imagistice şi radiologie, medicina muncii, siguranţa circulaţiei. La aceeaşi adresă, se pot face inclusiv vizite medicale pentru personalul navigant şi nu numai. Practic,SIA (Servicii Imagistică Armonia) va completa sistemul medical integrat de Armonia Grup, alături de Armonia Hospital, Heka Hospital, Asociaţia Pangeea.Potrivit reprezentanţilor centrului, aici, constănţenii vor putea găsi RMN, computer tomograf, aparate de radiografie (RX), osteodensiometru (DEXA), mamograf, deoarece, se ştie că radiologia şi imagistica medicală joacă un rol crucial în diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor, iar aceste discipline utilizează tehnici avansate de imagistică. Examinând pacienţii, cadrele medicale pot obţine imagini detaliate ale structurilor anatomice şi funcţionale ale corpului uman. Toate acestea le oferă, mai departe, specialiştilor, informaţii preţioase în procesul de diagnosticare şi monitorizare a evoluţiei bolilor de care suferă unele persoane.Medicii care îşi desfăşoară activitatea la SIA (Servicii Imagistică Armonia) susţin că unul dintre cele mai mari avantaje ale radiologiei şi imagisticii medicale este capacitatea de a detecta afecţiuni şi modificări patologice în stadii incipiente, chiar înainte ca simptomele să devină evidente. Acest lucru permite, ulterior, efectuarea unor intervenţii rapide şi eficiente, contribuind la îmbunătăţirea şanselor de vindecare şi, desigur, la reducerea complicaţiilor ulterioare. De asemenea, investigarea la timp ajută la evaluarea eficacităţii tratamentelor şi la monitorizarea progresului pacienţilor pe parcursul terapiei. Pe de altă parte, componenta esenţială într-un sistem medical integrat este imagistica, ce reprezintă un obiectiv strategic principal în planul de dezvoltare al Armonia Grup. În plus, tot aici, beneficiarii serviciilor sistemului medical integrat, în regim corporate, vor avea parte de un consultant dedicat şi vor avea acces prioritar la serviciile din cadrul grupului. Trebuie precizat un lucru: complexitatea sistemului medical integrat- numărul mare de specialităţi medicale disponibile în cele două locaţii vor permite, practic, tratarea oricărei probleme de sănătate a pacienţilor, în cele mai bune condiţii.