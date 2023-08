Ciuperca piciorului este mai des întâlnită la bărbaţi

Ciuperca piciorului este o infecție tegumentară cauzată de fungi, care sunt localizaţi, de regulă, la nivelul degetelor de la picioare, mai ales degetul patru și cel mic, dar pot, de asemenea, să se extindă și la nivelul celorlalte degete, planta piciorului și uneori la nivelul mâinilor sau altor părți ale corpului. De obicei, afecțiunea produce mâncărime și prin această senzație se produc escoriații (zgârieturi), înroșire, crăpături la nivelul pielii și vezicule cu lichid. Specialiștii susțin că micoza piciorului se însoțește, în plus, și de un miros neplăcut. Ciuperca piciorului sau „piciorul de atlet” este mai des întâlnită la bărbați decât la femei și poate fi contagioasă. Aceasta apare mai ales atunci când persoana folosește șosete din material sintetic care nu permite evaporarea transpirației și prin purtarea de încălțăminte prea strâmtă, care nu lasă pielea picioarelor să respire. În general, este suficient ca medicul să examineze piciorul pacientului pentru a pune diagnosticul. Cel mai adesea el prescrie un antifungic. În cazul în care specialistul are îndoieli cu privire la diagnostic sau afecțiunea prezintă rezistență la tratament, acesta prelevă o mică probă din zona afectată pentru a o trimite la laborator pentru diagnosticul de certitudine și pentru sensibilitatea la antibiotice. Totuşi, de cele mai multe ori, afecţiunea poate fi tratată cu ajutorul diferitelor antimicotice, care se găsesc sub formă de creme, spray-uri sau geluri care se aplică în zona afectată.