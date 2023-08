Anemia severă poate fi declanşată de o mulţime de boli

Anemia este o afecțiune definită prin scăderea valorilor hemoglobinei, a hematocritului (procentul volumic ocupat de eritrocite în volumul sanguin) și a numărului de eritrocite (globule roşii) sub valorile minime normale.Anemiile ușoare sunt, de cele mai multe ori, asimptomatice pe când, anemiile moderate și severe sunt însoțite de manifestări clinice caracteristice (astenie, dispnee de efort, cefalee, tahicardie, palpitații, durere precordială, paloare tegumentară etc). Principalele mecanisme patogenice care pot duce la instalarea anemiei severe, la fel ca și a celorlalte tipuri de anemii (ușoară sau moderată), sunt reprezentate de pierderea crescută de ertitrocite (specifică anemiilor hemolitice sa posthemoragice) și scăderii producției de eritrocite.Cauzele apariției anemiei severe sunt similare celorlalte tipuri de anemii (ușoare sau moderate). Deseori, este declanşată de afecțiunile digestive care determină apariția pierderilor de sânge prin intermediul hemoragiilor digestive superioare sau inferioare (cancer de tract digestiv, ulcer gastro-duodenal, colită ulcero-hemoragică, hernii hiatale, diverticuloză colonică, diverticul Meckel-la copii, hemoroizi, parazitoze, polipoză, telangiectazie ereditară, ciroza hepatică). Alteori, de vină sunt afecțiunile pulmonare sau cele ginecologice şi urinare etc.