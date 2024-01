Steriletul nu poate proteja pe oricine de o sarcină nedorită

Steriletul este un dispozitiv intrauterin din plastic flexibil care vă poate proteja de o sarcină nedorită. De obicei, acesta are forma literei T, dar mai poate fi şi în forma literei U, dublu S, sferic, ca o bilă sau cilindric. Mare atenție! Dispozitivul poate fi montat numai de medicul ginecolog, destul de adânc în uter, aşa încât penisul nu poate ajunge la el şi, deci, nu provoacă niciun disconfort în timpul actului sexual, nici pentru femeie şi nici pentru bărbat. Manevra de montare este una simplă şi nedureroasă. Dispozitivul este prevăzut cu nişte aţe de control care ajung până la nivelul vaginului şi care îi permit medicului să se asigure că este în poziţia corectă sau să îl scoată.Important de precizat este că steriletul nu poate fi montat sau purtat de oricine. Înainte de montarea lui, medicul ginecolog se asigură că pacienta nu are leziuni la nivelul colului uterin, nu suferă de neoplazii uterine sau de boala inflamatorie pelvină, nu este însărcinată, uterul nu prezintă malformații. Totodată, trebuie ca pacienta să nu fie alergică la cupru sau nu prezintă coagulopatii. În aceste cazuri, montarea steriletului are contraindicație absolută. De asemenea, există situații în care contraindicația este relativă sau temporară: vaginită, diabet zaharat neechilibrat, consum de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cicatrici uterine, cardiopatii valvulare, vârsta mai mică de 20 sau mai mare de 45 de ani. Cu toate acestea, steriletul vă protejează de o sarcină nedorită, dar nu şi de bolile cu transmitere sexuală