Scăderea saturației de oxigen poate afecta foarte grav funcțiile corpului

Saturația de oxigen este unul dintre indicatorii stării de sănătate a organismului uman. Tocmai de aceea, este foarte important să știți ce valoare are aceasta, întrucât organele și țesuturile corpului au nevoie de oxigen pentru a funcționa la parametri optimi. Totodată, susțin specialiștii, scăderea ei poate afecta foarte grav funcțiile organismului, ajungându-se până la deces. Potrivit medicilor, saturația normală de oxigen este de peste 95% și, în mod ideal, se apropie de 100%. Dacă ajunge să scadă sub 93%, proteinele pe care le sintetizează organismul atunci când reacționează la inflamația produsă vor acapara săculeții de aer din plămâni. Drept urmare, oxigenul nu mai poate ajunge în sânge, iar organele nu mai sunt oxigenate, declanșându-se astfel o serie de procese care pot duce rapid la deces.În cazul adulților, saturația normală a oxigenului din sânge are valori cuprinse între 95-100%, o saturație de oxigen mai mică de 90% reprezentând un motiv serios de îngrijorare și necesitatea de a apela de urgență la ajutor de specialitate. Pulsoximetria în cazul copiilor poate fi realizată eficient acasă, de către un adult. Valoarea saturației periferice a oxigenului trebuie să fie cuprinsă între 97-100% la copii și 93-97% în cazul bebelușilor. Simptomele unei concentrații scăzute de oxigen în sânge pot debuta cu dureri de cap și amețeli, tulburări de vedere, bătăi rapide ale inimii, agitație sau dimpotrivă, stare de somnolență, vertij, tuse continuă, probleme cu memoria și dificultăți ale concentrării, mâini și picioare reci, învinețirea limbii și a buzelor, a degetelor și a unghiilor.