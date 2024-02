Suferiți din cauza arsurilor nazale? Mergeți la medic!

Usturimea din nas este un simptom care poate rezulta dintr-o gamă variată de afecțiuni ce afectează căile nazale. Deși este adesea un simptom benign, arsurile nazale persistente sau severe ar trebui să determine pacienții să consulte un medic specialist pentru o evaluare cuprinzătoare, cu scopul identificării cauzei de apariție a simptomului și pentru a găsi cea mai bună opțiune pentru ameliorarea acestuia. Ca urmare, identificarea cauzei care stă la baza sa este crucială pentru formularea unui plan de tratament eficient, adaptat nevoilor specifice ale pacientului în cauză.De fapt, susțin specialiștii, usturimea în nas este un simptom comun care poate apărea ca urmare a unor multiple cauze ce afectează căile nazale. Toate acestea în condițiile în care nasul joacă un rol crucial în funcția respiratorie, filtrând și umezind aerul pe care îl respirăm. Tocmai de aceea, usturimea la nivelul nasului poate fi un simptom deranjant și uneori alarmant, prin urmare cunoașterea și identificarea unor elemente precum cauzele sale potențiale, simptomele asociate, diagnosticul și strategiile de tratament disponibile sunt importante pentru starea de bine a persoanelor ce se pot întâlni cu acesta.Potrivit dr. Alexandru Dabu, generic, se poate aprecia faptul că situația poate apărea ca urmare a unor factori etiologici variați, printre care se numără: iritanți din mediul exterior; umiditate scăzută; deviație de sept; rinita alergică; medicație; sinuzită; răceala; gripa. De exemplu, rinita alergică, cunoscută în mod obișnuit sub numele de „febra fânului”, apare atunci când sistemul imunitar reacționează la alergeni precum polenul, acarienii de praf sau părul de animale de companie.În acelaşi timp, este un simptom frecvent care se întâlnește în cadrul afecțiunii, adesea însoțit de strănut, mâncărime la acest nivel și curgerea sau congestionarea nasului. „Răceala și gripa pot provoca iritație și usturime nazală din cauza inflamației mucoasei nazale. Infecțiile virale pot duce, de asemenea, la simptome suplimentare, cum ar fi congestie, strănut și durere în gât. Expunerea la iritanți precum fumul, poluarea, mirosurile puternice sau fumurile chimice poate declanșa arsuri nazale, cu mențiunea că expunerea prelungită la acești iritanți poate duce chiar și la iritarea cronică a căilor nazale. Nivelurile scăzute de umiditate, în special în climatele uscate sau în lunile de iarnă, pot provoca uscarea mucoasei nazale, ducând la iritații și o senzație de arsură”, a explicat medicul.Pe de altă parte, inflamația sinusurilor, cunoscută sub numele de sinuzită, poate provoca arsuri nazale împreună cu dureri faciale, presiune și congestie. În plus, un sept deviat, unde formațiunea ce desparte nările este descentrată față de linia mediană a feței, poate contribui la disconfort și arsuri nazale. Altfel spus, acesta poate afecta fluxul de aer și duce la iritații cronice. Mai mult, anumite medicamente, cum ar fi spray-urile decongestionante nazale sau medicamentele cu proprietăți iritante, pot provoca usturime nazală ca efect secundar. În concluzie, ameliorarea usturimii în nas depinde de factorul etiologic responsabil de apariția acesteia și poate implica o combinație de măsuri profilactice și metode medicamentoase sau intervenționale.