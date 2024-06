Terapia cu apă de mare, benefică în afecțiunile osoase

Talasoterapia, adică terapia cu apă de mare are o mulțime de efecte benefice pentru afecțiunile osoase și nu numai. De exemplu, susțin medicii, atunci când înotați în mare vă puteți bucura de proprietățile curative ale apei marine, care nu sunt deloc puține, dar și de aerul încărcat cu aerosoli. Apa de mare conține elemente vitale precum vitamine, minerale și aminoacizi ori organisme vii care au efect antibiotic și antibacterian, toate acestea contribuind la fortificarea sistemului imunitar. Componentele din care este alcătuită apa de mare sunt similare plasmei sangvine, așa că sunt absorbite cu ușurință în organism în timpul înotului. Totodată, și inhalarea vaporilor de apă de mare, încărcați cu ioni negativi, are un efect benefic asupra imunității, precum și asupra sănătății plămânilor. În plus, pentru o cât mai bună funcționare a sistemului imunitar, adoptați o alimentație bazată pe legume, fructe, pâine integrală, ouă, brânzeturi slabe, tofu, carne slabă, ulei de măsline și reduceți drastic consumul de produse cu zahăr, unt, untură, smântână și alte grăsimi animale. De asemenea, mișcarea regulată ajută la consolidarea imunității, deci asigurați-vă că petreceți săptămânal măcar 150 de minute cu diverse forme de activitate fizică moderată: mers pe jos în pas alert, grădinărit, mers pe bicicletă, exerciții de forță, yoga etc.