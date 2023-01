Testul Apgar se efectuează la un minut după naștere

Fiecare primește un punctaj de la 0 la 2 puncte, care ulterior se adună. Scorul maxim pe care un bebeluș îl poate primi este 10. Deși Apgar este numele medicului care a dezvoltat testul, acesta este și un acronim pentru a facilita procesul, fiecare literă referindu-se la una dintre variabilele testate: A - activitate/tonus muscular, P - puls/ritm cardiac, G - răspuns reflex de grimasă, A - aspect (culoarea pielii) și R - respirație. De obicei, un scor scăzut este rezultatul unei nașteri dificile, al unei operații sau al reziduurilor de lichid în căile respiratorii ale bebelușului. În funcție de caz, copilul poate necesita una dintre următoarele măsuri: administrare de oxigen, eliberarea căilor respiratorii, stimulare fizică pentru a normaliza bătăile inimii.





Primul test din viața unui copil este cel de la naștere. Testul Apgar pentru nou-născut este prima dintre evaluările efectuate la naștere și stabilește dacă bebelușul este sănătos sau dacă are vreo problemă care trebuie rezolvată. Acesta se efectuează la un minut după naștere și se repetă cinci minute mai târziu. Obiectivul este de a detecta eventualele probleme rapid și fără disconfort pentru bebeluș. Scopul acestui test este de a oferi îngrijire imediată nou-născutului, dacă este necesar, și este efectuat pentru a determina dacă cel mic are probleme cu inima sau are nevoie de ajutor pentru a respira normal. Medicii spun că testul Apgar măsoară cinci variabile.