Evaluarea bebelușilor după naștere. Ce înseamnă scorul Apgar

Cum spuneam, scorul Apgar se efectuează la unul și la cinci minute după naștere și urmărește pulsul, adică numărul de bătăi cardiace pe minut, respirația, tonusul muscular, răspunsul la stimuli și culoarea pielii. Fiecare dintre aceste semne sunt punctate cu 0, 1 sau 2. Totodată, greutatea de la naștere a nou-născutului are o importanță covârșitoare, punându-și amprenta asupra dezvoltării lui ulterioare. „Dacă s-a născut cu o greutate de 2,5 kg, se va considera că are o greutate mică și va avea nevoie de îngrijiri suplimentare. Dacă are peste 4 kg, poate indica faptul că la mamă s-a instalat un diabet tranzitoriu, de sarcină. Un nou-născut la termen poate pierde până la 10% din greutatea lui pe parcursul primelor zile de viață, dar își va recăpăta greutatea inițială până în ziua a zecea și apoi va continua să ia câte 30 grame pe zi”, au precizat medicii.





Imediat ce se nasc, copilașii sunt evaluați, din punct de vedere al sănătății. Acest lucru se întâmplă la numai un minut după naștere, urmând ca după cinci minute, neonatologul să verifice bătăile inimii, respirația, tonusul muscular, reactivitatea la stimulii externi și colorația pielii micuțului. Toate acestea vor fi apreciate cu ajutorul scalei Apgar, numită după dr. Virginia Apgar, cea care a elaborat procedura. Potrivit specialiștilor Spitalului de Obstetrică și Ginecologie „Euromaterna”, majoritatea bebelușilor se încadrează între șapte și zece puncte, dar unul cu nota mai mică de șapte poate avea nevoie de resuscitare cardio-respiratorie, ca urmare a medicamentelor administrate mamei spre sfârșitul travaliului. Ca urmare, dacă scorul nou-născutului se situează sub cinci, atunci cu siguranță va avea nevoie de oxigen pentru îmbunătățirea respirației.