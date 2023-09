Tinctura de rozmarin ajută la funcționarea optimă a memoriei

Rozmarinul este o plantă folosită din vremuri străvechi cu scopuri medicale diverse, păstrându-și proprietățile de-a lungul timpului. Tinctura de rozmarin rezultă din procesul de preparare la rece a frunzelor, obținându-se, astfel, o soluție hidroalcoolică. Aveți nevoie de 20 de grame de frunze uscate și mărunțite de rozmarin. Acestea se pun la macerat în 100 ml alcool și se lasă timp de zece zile, agitându-se de câteva ori pe zi. Potrivit site-ului sfatnaturist.ro, la final se strecoară prin tifon și se lasă la decantat în frigider, timp de alte cinci zile. După aceste zile, se trece uşor partea limpede într-un alt flacon, îndepărtându-se reziduurile care s-au depus pe fundul vasului. Se păstrează în flacoane de sticlă, prevăzute cu dop picurător.De regulă, se administrează câte 30 de picături de tinctură de rozmarin (o linguriță), de trei ori pe zi, într-o cană de ceai, pe stomacul gol, timp de 3-4 luni. Extern, se aplică sub formă de comprese cu tinctură, care se mențin la locul afectat 2-3 ore. Precizăm că pentru uz extern, tinctura de rozmarin este recomandată în măștile pentru păr și piele. Tot în uz extern, produsul obținut are un efect cicatrizant, antiseptic și antimicrobian. Acesta activează pe piele ca un pansament natural fiind eficientă în cazul dermatozelor, plăgilor deschise, înțepăturilor de insecte și în cazul rănilor purulente. Pentru uz intern, tinctura ajută la funcționarea optimă a memoriei, favorizează digestia, stimulează producerea și eliminarea de bilă. În plus, reduce spasmele ce ar putea apărea la nivelul tractului intestinal, menține sănătatea ficatului și a căilor biliare, influențează pozitiv metabolismul lipidic si lipoproteic și normalizează nivelul sanguin al colesterolului etc.