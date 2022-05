Travaliul prematur se poate moșteni. Atenție la câteva simptome!

Aceasta a precizat că, de cele mai multe ori, există câteva semne inconfundabile care anunță debutul travaliului. Prin urmare, trebuie să vă prezentaţi la spital cât mai curând posibil dacă observaţi că aveţi scurgeri de lichid amniotic. În cazul în care vi se întâmplă aşa ceva, asta înseamnă că sacul amniotic s-a rupt.





Pe de altă parte, şi contracțiile uterine anunţă astfel de probleme. De regulă, contracțiile regulate și frecvente, una la fiecare zece minute, anunță debutul travaliului, dar şi crampele de la nivelul uterului. În cazul în care contracțiile sunt încă ușoare, puteți simți o durere la nivelul uterului, care poate fi confundată cu o durere de burtă, mai ales dacă este însoțită de diaree.



Şi modificările secreției vaginale pot anunţa naşterea prematură. O altă cantitate sau vâscozitate, inclusiv modificările culorii secreției vaginale, reprezintă un simptom important care trebuie să vă trimită la medic.



În concluzie, nu ignoraţi semnalele pe care corpul vi le trimite şi mergeți imediat la spital, dacă situaţia o impune.





Viața noului născut poate fi pusă în pericol de diferite cauze, între care și travaliul prematur, o situație extrem de tensionată pentru toate femeile. Înainte de toate, însă, este necesar să identificați primele simptome ale acestuia, întrucât greutatea scăzută la o naștere prematură poate fi foarte periculoasă pentru sănătatea copilului.Potrivit dr. Iulia Beiu, sunt câteva circumstanțe în care este necesar să se acorde atenție oricăror semne sau simptome care pot indica un travaliu prematur. În primul rând, trebuie să se aibă în vedere istoricul de naștere prematură. Dacă cineva din familie a experimentat deja un travaliu prematur, trebuie să acordați mai multă atenție situației, deoarece aveți mai multe șanse de a vă confrunta și voi cu această problemă. „Alteori, ceea ce duce la apariţia unor astfel de situaţii sunt sarcinile multiple. De exemplu, gemenii pot crește riscul de naștere prematură, iar în aceste cazuri, femeia însărcinată trebuie monitorizată îndeaproape. Apoi, trebuie văzut dacă mama are sub greutatea normală. De ce? Pentru că o greutate sub valoarea normală pentru vârsta sarcinii poate duce la naștere prematură. De fapt, acesta este motivul pentru care respectarea instrucțiunilor medicului este esențială. Totodată, unele infecții ale tractului urinar pot provoca, și ele, nașterea prematură. Desigur, mulți alți factori au fost asociați cu un risc crescut de naștere prematură: de pildă, dacă femeia însărcinată fumează, dacă are un volum modificat de lichid amniotic sau dacă are un istoric de hipertensiune arterială”, a explicat medicul.