Un studiu publicat în Jurnalul de Etnofarmacologie a raportat faptul că uleiul de smirnă are proprietăţi antimicrobiene. În plus, arderea de tămâie poate reduce numărul de bacterii din aer cu până la 68%. Totodată, în medicina tradiţională, uleiul de smirnă a fost folosit ca remediu topic împotriva infecţiilor şi rănilor pielii. Cercetările au demonstrat de-a lungul timpului că acesta are proprietăţi antifungice, care sprijină tratamentul infecţiilor cu ciuperci.

În general, uleiul de smirnă este folosit în ritualuri religioase, dar el are şi întrebuinţări terapeutice, susţin specialiştii, şi asta datorită substanţei pe care o conţine, care are efect antibacterian, antiseptic, anestezic şi antitumoral. Conform studiilor, compuşii săi au început să fie identificaţi cu mai bine de 100 de ani în urmă. În zilele noastre, însă, uleiul de smirnă este un produs secundar al răşinii extrase din copac, care este utilizat în scopuri medicinale. Acesta este folosit ca tratament topic pentru răni, infecţii şi umflături. Din cele mai vechi timpuri, tămâia de smirnă a fost folosită pentru a purifica aerul şi a reduce răspândirea infecţiilor bacteriene. Atât uleiul de smirnă, cât şi fumul de tămâie sunt folosite în continuare în acest scop.