10 avantaje ale unui aspirator vertical pe care trebuie să le cunoști

Aspiratoarele și măturile s-au reunit într-un singur produs, rezultând un aspirator vertical.Aspiratoarele au devenit un aparat esențial pentru menținerea curățeniei în casă. Acestea fac munca de menaj incredibil de ușoară. Avem aspiratoare de toate culorile și formele, dar există un tip care revoluționează cumpărăturile online: aspiratorul vertical. Aceasta combină simplitatea periei cu utilitatea de a aduna toată murdăria dintr-o singură trecere. Nu sunt necesare cabluri sau pungi.Avantajele aspiratorului vertical:1. Este ergonomicUn avantaj fundamental al aspiratorului vertical este ergonomia acestuia. Designul său vă va permite să aspirați întreaga casă fără ca spatele să sufere sau să vă simțiți inconfortabil. În plus, mânerul său este, de asemenea, ergonomic, astfel încât, în niciun moment, nu veți simți că este rigid sau că vă va durea încheietura mâinii. În acest scop, acesta are de obicei mai multe poziții.2. Nu cântărește multCel mai bun lucru la un aspirator vertical este că nu cântărește aproape nimic. Acest lucru îl face un element foarte ușor care vă va permite să aspirați întreaga casă fără efort. Puteți, de asemenea, să curățați anumite zone pentru care trebuie să ridicați aspiratorul fără a fi împiedicat de greutatea acestuia.3. Fără firProbabil că vi se pare deranjant să trebuiască să conectați mereu aspiratorul la priză și să vă asigurați că cablul vă permite să ajungeți în camerele pe care trebuie să le aspirați. Cu aspiratorul vertical, acest lucru nu va mai fi o problemă. Nu are cabluri, așa că puteți aspira întreaga casă fără să vă faceți griji cu privire la locul unde trebuie să îl conectați.4. Fără saciUn alt avantaj al aspiratorului vertical este că nu trebuie să investești în saci pentru a-l folosi. Acest produs are un rezervor în care se depozitează tot praful și alte elemente, fără a fi nevoie de un sac. Pentru a goli acest rezervor, trebuie doar să îl deschideți și să îndepărtați murdăria fără probleme.5. Funcționare silențioasăUn lucru foarte important la un aspirator vertical este faptul că este silențios în funcționare. Acest lucru vă va împiedica să deranjați vecinii sau orice animale pe care le aveți în casă. Fără îndoială, sunetul aspiratorului nu este deloc plăcut, de aceea, cu un aspirator vertical veți putea curăța cu mai multă liniște.Aspirator vertical Rowenta - oferte6. Autonomie ridicatăCât timp crezi că poți folosi un aspirator vertical? În funcție de modelul pe care îl alegeți, vă puteți bucura de până la 40 de minute de autonomie totală. În plus, mai toate aspiratoarele de acest tip au nevoie de 5 ore de încărcare, așa că le puteți pune la încărcat în timpul nopții, astfel încât a doua zi să puteți aspira fără probleme.7. Sistem LEDMulte aspiratoare verticale au un sistem LED. Acest lucru înseamnă că puteți aspira mai bine, deoarece veți putea vedea toată murdăria de pe podea și din cele mai dificile colțuri datorită luminii încorporate. O formă îmbunătățită care vă va ușura mult mai mult munca.8. Este un aspirator ciclonicAspiratorul vertical este ciclonic și, din acest motiv, nu are un sac. Aceasta este o tehnologie care vă permite să îndepărtați o cantitate mai mare de murdărie de pe podea datorită faptului că puterea de aspirare este mai mare decât cea a unui aspirator convențional. În acest fel, casa dumneavoastră va fi lipsită de alergeni.9. Îl puteți depozita oriundeUn alt avantaj fundamental al aspiratorului vertical este că nu ocupă prea mult spațiu. Dacă aveți o casă mică, acest lucru este foarte important pentru dumneavoastră. Din acest motiv, datorită designului său, veți putea depozita acest tip de aspirator oriunde, fără ca acesta să vă dea bătăi de cap.10. Se adaptează la orice suprafațăÎn cele din urmă, un alt avantaj al aspiratorului vertical este că se adaptează la orice tip de suprafață. Astfel, veți aspira toată murdăria, indiferent dacă este vorba de o podea din lemn sau de un covor. Pentru a îmbunătăți acest lucru, aspiratoarele verticale au accesorii, cum ar fi o perie multifuncțională, pentru a ușura munca.Cu toate aceste avantaje ale unui aspirator vertical, de ce nu aveți încă unul? Economisiți spațiu, vă bucurați de un produs fără cabluri sau saci și, cel mai important, nu mai suferiți de zgomotul aspiratorului. Acum, această sarcină casnică va fi mult mai confortabilă și mai plăcută. Aspirarea nu a fost niciodată atât de ușoară!Aspirator vertical Rowenta Air Force Serenity: Aspirator de înaltă calitateRowenta este o garanție a calității germane în serviciul de curățenie domestică. Acest model de aspirator vertical are un rezervor de 0,6 litri și o baterie care durează mai mult de o oră. Are trei setări de putere și un cap de aspirare care protejează cele mai delicate podele.Aspirator vertical Philips Xc7042/01: Dezvăluie praful ascunsAcest model de aspirator Philips oferă un mare avantaj pentru a șterge praful din fiecare colț al casei. Dispune de o duză de aspirare de 360° cu lumină LED care dezvăluie praful ascuns și ajută la ridicarea întregii mizerii din zone pentru a curăța mai mult în mai puțin timp.