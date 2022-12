5 locuri de vizitat în Capitala Spaniei

Începutul de an 2023 vine cu multe oportunități în plan turistic în Europa. După cum se știe, în luna ianuarie prețurile vacanțelor în cele mai multe locații de pe continent sunt la niveluri foarte reduse față de cele obișnuite, tocmai pentru a încuraja mai multe persoane să programeze călătorii în această perioadă. Chiar dacă este extrasezon, distracția și buna dispoziție pot fi de asemenea extra, reducerile fiind consemnate doar la prețuri!Iar una din cele mai căutate destinații de vacanță este, fără doar și poate, Madrid. Există zilnic zboruri din București operate de companii aeriene importante, iar costurile la bilete de avion la început de an sunt de obicei mici, mai ales dacă rezervările sunt realizate din timp. Pe ruta București - Madrid există chiar și zboruri low-cost fără escală, iar costul unui bilet dus-întors, cu toate taxele incluse, poate fi chiar și de doar câteva zeci de euro în luna ianuarie.Dincolo de obiectivele turistice, Capitala Spaniei programează adesea evenimente majore în materie de divertisment. Astfel, nu ar fi rău să consulți informațiile existente online înainte de a planifica o călătorie. În funcție de interese și pasiuni, poți identifica o mulțime de idei interesante în plan de divertisment.De exemplu, în ianuarie 2023, cei pasionați de poker pot participa la seria de turnee de poker live organizată de operatorul 888poker licențiat inclusiv în România. 888poker LIVE Madrid Festival este programat în perioada 13 - 23 ianuarie 2023 la Casino Gran Via din Madrid, una dintre cele mai impresionante clădiri istorice din capitala Spaniei, situată în centrul orașului, aproape de Plaza Pedro Zerolo.Main Event-ul seriei are un fond de premiere garantat de 300.000 de euro, iar sateliții online deja rulează - te poți înscrie cu diferite buy-in-uri și câștiga pachete de lux pentru evenimentul din Madrid, în valoare de 1.600 de euro (buy-in 888 euro la turneu, 400 euro pentru cazare, 312 euro pentru călătorie plus un Kit 888poker LIVE).Elegantă, absolut impresionantă, Plaza Mayor este unul dintre locurile cele mai reprezentative din Madrid. Aici se organizează diverse evenimente publice, pe tot parcursul anului. Cu o istorie de aproximativ 500 de ani, zona a fost mereu un centru de comerț al orașului, punct de întâlnire pentru personalitățile vremii. În trecut, se organizau aici chiar și lupte cu tauri, acum interzise din fericire în Capitala Spaniei. Plaza Mayor este celebră și pentru restaurantele din zonă, unde se pot experimenta adevărate opere de artă în domeniul culinar, cu specific local și internațional.Un alt obiectiv turistic important în Madrid, Muzeul Prado este un echivalent în Spania al Muzeului Luvru din Paris, Franța. Există o colecție de mii de tablouri ale unor artiști din diverse perioade, inclusiv ale pictorilor spanioli celebri precum Diego Velazquez sau Francisco Goya. Galerie de artă cuprinde una dintre cele mai interesante colecții europene, din secolul al XIV-lea și până la începutul secolului al XIX-lea. Cea mai cunoscută operă de artă expusă la Muzeul Prado din Madrid este Las Meninas, semnată Diego Velázquez.Făcând din nou corespondența cu Franța, se poate spune că Palacio Real este versiunea spaniola a Palatului de la Versailles. Grădini impresionante, arhitectură grandioasă în stiluri neoclasic - baroc, o mulțime de detalii de descoperit! După cum indică și numele, Palacio Real este reședința Regelui Spaniei, unde se realizează și ceremonii de stat. Palatul Regal din Madrid o suprafață de 135.000 de metri pătrați și 3418 de camere, deci este cel mai mare palat de acest tip din Europa.Mai ales dacă ești fan al fotbalului, merită să vizitezi Estadio Santiago Bernabeu, stadionul echipei Real Madrid. Inaugurat în anul 1947 , stadionul are o capacitate de 81.044 de locuri pe scaune. Dincolo de arhitectura deosebită, atrage atenția colecția de trofee a celor de la Real Madrid. În plus, multe date legate de istoria fotbalului pot fi descoperite programând o vizită pe Estadio Santiago Bernabeu, un veritabil obiectiv turistic cu valențe sportive. Începând cu data de 14 decembrie 1955, stadionul poartă numele omului de fotbal Santiago Bernabeu, de care se leagă puternic istoria echipei Real Madrid. Ca locație, Santiago Bernabeu se află pe Paseo de la Castellana, în districtul Chamartin.Iată un alt loc cu o simbolistică aparte în Madrid. Puerta del Sol este km 0 al orașului, vechea poartă a Madridului, scenă a numeroase evenimente istorice. Acum, Puerta del Sol este o piață publică centrală, unul dintre cele mai cunoscute și mai aglomerate din oraș. Evident, acum zona este importantă pentru turism și un centru major de shopping.