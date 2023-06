5 simptome ale carenței de zinc

Carența de zinc poate duce la diverse probleme dermatologice, inclusiv acnee și erupții cutanate, dermatită, leziuni și răni greu de vindecat și alopecie. O deficiență de zinc poate duce la o supraacumulare a radicalilor liberi, inflamații și afectarea barierei cutanate.

Este important să menționăm că, deși zincul este esențial pentru sănătatea pielii și a părului, o suplimentare excesivă poate duce la toxicitate. Doza zilnică recomandată de zinc pentru adulți este de 8-11 mg. Pe DrMax.ro găsești o gamă variată de suplimente alimentare , inclusiv de suplimente de zinc; e indicat să discuți cu medicul despre oportunitatea suplimentării aportului de zinc [2].

Rolul zincului în funcționarea sistemului imunitar este crucial. Zincul este necesar pentru dezvoltarea și funcționarea corectă a celulelor sistemului imunitar, inclusiv a celulelor T și B și la producerea de anticorpi. Studiile arată că deficiența de zinc poate duce la o funcționare deficitară a sistemului imunitar, crescând riscul de infecții.

Surse alimentare bogate în zinc includ carnea, fructele de mare, leguminoasele și nucile, dar deficiența de zinc este încă o problemă comună în multe țări [3].

Tulburările de creștere și dezvoltare pot fi cauzate de mai mulți factori, printre care și carența de zinc. Acest mineral joacă un rol esențial în procesul de diviziune celulară, sinteza proteinelor și formarea oaselor, având un impact semnificativ asupra creșterii și dezvoltării copiilor.

Zincul joacă un rol important și în reglarea hormonilor sexuali, precum testosteronul și estrogenul, care sunt esențiali pentru dezvoltarea și maturarea sexuală. Carența de zinc poate duce la întârzieri în apariția caracteristicilor sexuale secundare și a pubertății [4].

Rolul zincului în menținerea funcțiilor cognitive și de memorie este esențial și nu trebuie subestimat. Zincul este un mineral esențial pentru sinteza de neurotransmițători și pentru funcționarea normală a creierului, influențând procesele de învățare și memorie. De fapt, se estimează că până la 20% din populație suferă de deficiență de zinc, ceea ce poate duce la probleme de sănătate, printre care și disfuncții cognitive și de memorie.

Un aport adecvat de zinc poate contribui la menținerea sănătății creierului pe măsură ce înaintăm în vârstă, prevenind tulburări precum demența sau boala Alzheimer. Într-un studiu realizat pe subiecți vârstnici, s-a demonstrat că aceia care consumă zinc în mod regulat prezintă un risc mai mic de a dezvolta tulburări cognitive. De asemenea, suplimentarea cu zinc poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și la reducerea stresului, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra funcției cognitive și de memorie [5].

Reducerea acuității olfactive este unul dintre simptomele carenței de zinc. Zincul are un rol important în funcționarea receptorilor olfactivi, iar deficiența de zinc poate duce la diminuarea capacității de a detecta și diferenția mirosurile. Mecanismul prin care zincul influențează olfacția nu este pe deplin cunoscut, dar se crede că zincul ajută la reglarea activității neuronale și la protecția împotriva stresului oxidativ.

Pentru a preveni și trata reducerea acuității olfactive cauzată de carența de zinc, este important să se urmeze o dietă sănătoasă și echilibrată, care să includă alimente bogate în zinc, precum carne roșie, pui, pește, semințe și nuci. În plus, suplimentarea cu zinc poate fi utilă pentru persoanele cu deficiență de zinc, dar este important să se consulte un medic înainte de a lua orice supliment [3].

Zincul este un mineral esențial pentru sănătate, iar lipsa acestuia poate avea consecințe neplăcute asupra organismului. Prin parcurgerea acestui articol, vei descoperi simptomele care pot indica o carență de zinc, vei înțelege importanța zincului în menținerea sănătății și vei identifica semnele care indică o posibilă deficiență.Zincul poate fi eficient în tratamentul acneei, deoarece ajută la reducerea inflamației și a producției excesive de sebum. De asemenea, zincul poate fi util și în tratarea dermatitei, datorită rolului său în menținerea integrității barierei cutanate și în reducerea inflamațiilor. Carența de zinc poate afecta, de asemenea, procesul de vindecare a rănilor și leziunilor pe piele, datorită faptului că acest mineral este implicat în sinteza de colagen și în creșterea celulelor pielii. Suplimentarea cu zinc poate accelera procesul de vindecare a rănilor și poate reduce inflamațiile [1]. În plus, un nivel scăzut de zinc poate contribui și la alopecie, sau căderea părului, datorită rolului său în metabolismul proteinelor și în menținerea sănătății foliculilor piloși. Suplimentarea cu zinc poate îmbunătăți sănătatea scalpului și poate reduce pierderea părului.Deficiența de zinc este asociată cu o vulnerabilitate crescută la infecții bacteriene, virale și parazitare, inclusiv răceli, gripăă și probleme respiratorii. De exemplu, copiii cu deficiențe de zinc au un risc crescut de pneumonie și diaree. De asemenea, cercetările sugerează că suplimentarea cu zinc poate ajuta la reducerea severității și duratei răcelii comune și a altor infecții respiratorii. Zincul reglează răspunsul inflamator al organismului prin inhibarea producției de citokine proinflamatorii și promovarea producerii de citokine antiinflamatorii. Acest lucru poate fi important în prevenirea inflamației cronice și a bolilor asociate cu aceasta, cum ar fi diabetul, bolile de inimă și cancerul.Conform unui studiu publicat în revista "American Journal of Clinical Nutrition", carența de zinc poate determina întârzieri în creșterea în înălțime și maturizarea scheletului la copii. Acest lucru poate duce la probleme de sănătate pe termen lung, cum ar fi rahitismul și osteoporoza. Pe lângă dezvoltarea oaselor, zincul este esențial și pentru funcționarea corectă a sistemului nervos și a mușchilor. Carența de zinc poate duce la hipotonie musculară (slăbiciunea mușchilor), tulburări de coordonare și reflexe reduse, afectând astfel dezvoltarea motorie a copiilor.Impactul deficitului de zinc asupra memoriei poate fi semnificativ. Carența de zinc poate duce la probleme de concentrare și la dificultăți în reținerea informațiilor, afectând atât memoria pe termen scurt, cât și pe cea pe termen lung. Acest lucru a fost confirmat într-un studiu realizat pe subiecți vârstnici, care au demonstrat o îmbunătățire semnificativă a funcției cognitive și de memorie după suplimentarea cu zinc.Factorii de risc care pot duce la deficiența de zinc și, implicit, la reducerea acuității olfactive includ vârsta înaintată, anumite afecțiuni medicale precum diabetul sau afecțiuni ale tractului intestinal, precum și un stil de viață care implică consumul excesiv de alcool sau fumatul.Cunoașterea semnalelor de alarmă te poate ajuta să identifici și să abordezi în timp util carența de zinc, pentru a-ți menține sănătatea și calitatea vieții. Discută cu medicul despre orice motive de îngrijorare ai avea și cere-i opinia despre oportunitatea administrării suplimentelor de zinc.1. “Are You Getting Enough Zinc?” Cleveland Clinic, 30 Jan. 2023, health.clevelandclinic.org/zinc/, accesat la 19.05.2023;2. Australia, Healthdirect. “Zinc and Your Health.” Www.healthdirect.gov.au, 30 Apr. 2021, www.healthdirect.gov.au/zinc#:~:text=Zinc%20is%20a%20mineral%20that , accesat la 19.05.2023;3. Kubala, Jillian. “Zinc: Benefits, Deficiency, Food Sources and Side Effects.” Healthline, 14 Nov. 2018, www.healthline.com/nutrition/zinc , accesat la 19.05.2023;4. Mayo Clinic. “Zinc.” Mayo Clinic, 2017, www.mayoclinic.org/drugs-supplements-zinc/art-20366112 , accesat la 19.05.2023;5. “Zinc: Benefits, Intake, Sources, Deficiency, and Side Effects.” Www.medicalnewstoday.com, www.medicalnewstoday.com/articles/263176 , accesat la 19.05.2023.