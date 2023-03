9 factori de risc pentru leucemie

Ce este un factor de risc

Factori de risc generali pentru leucemie

Leucemia se dezvoltă atunci când celulele sanguine suferă modificări la nivelul ADN-ului, astfel încât ajung să crească și să se dividă mai repede decât ar fi normal. Cauza acestei schimbări nu este înțeleasă pe deplin, se crede însă că ar putea fi vorba de mai mulți factori de risc (1). În acest articol trecem în revistă factorii care ar putea crește riscul de a dezvolta leucemie. De asemenea, citește despre leucemie pe drmax.ro pentru a afla mai multe despre simptome și opțiuni de tratament.Un factor de risc este orice aspect care poate crește riscul de a dezvolta o boală. Factorii de risc pentru un anumit tip de cancer ar putea include fumatul, dieta, istoricul familial, dar și multe alte lucruri. Cauza exactă a cancerului nu este întotdeauna cunoscută, dar factorii de risc pot crește probabilitatea ca o persoană să dezvolte cancer. Este important de știut că factorii de risc nu provoacă întotdeauna afecțiunea. Sunt persoane cu unul sau mai mulți factori de risc care nu dezvoltă niciodată boala, în vreme ce alte persoane nu prezintă factori de risc și cu toate acestea dezvoltă afecțiunea. De asemenea, acești factori prezintă grade diferite de risc, se fac cercetări pentru a se afla mai multe despre modul în care acționează.Unii factori de risc nu pot fi controlați (istoricul medical familial, sau sexul), dar alte aspecte pot fi influențate (de exemplu cele care țin de alimentație și fumat). Cunoașterea factorilor de risc te poate ajuta să faci alegeri corecte, iar acestea, la rândul lor, ar putea scădea riscul de boală (4).În general, atunci când este vorba despre leucemie, medicul are în vedere următorii factori de risc:● genele: anumite afecțiuni genetice moștenite și tulburări imune pot crește riscul de a dezvolta leucemie (sindromul Down, anemia Fanconi, ataxia telangiectasia, sindromul Li-Fraumeni. Sunt și alte afecțiuni genetice rare care pot crește riscul de leucemie (neurofibromatoză de tip 1, trisomie 8, neutropenie congenitală severă).● virusuri: anumite virusuri pot crește riscul unei persoane de a dezvolta leucemie: virusul T-limfotropic uman, virusul imunodeficienței umane (HIV), virusul Epstein-Barr.● istoricul familial: riscul de leucemie pare să fie mai mare dacă unul dintre membrii familiei a fost diagnosticat cu această boală. Un părinte cu leucemie nu pare să crească riscul copilului de a dezvolta afecțiunea, dar frații copiilor cu leucemie sunt mai predispuși să dezvolte boala. Acest risc este de asemenea crescut pentru gemenii identici (dacă unul dintre ei dezvoltă leucemie în copilărie, celălalt poate avea și el).● cauze de mediu: sunt multe cauze de mediu legate de leucemie (radiații, substanțe chimice, fumat, chimioterapie). Se crede că persoanele care trăiesc în apropierea unei centrale nucleare pot prezenta un risc crescut de a dezvolta leucemie, dar nu există suficiente date care să susțină acest lucru. Cu toate acestea, expunerea la radiații puternice poate reprezenta un risc major (3).● anumite afecțiuni: unele boli de sânge pot crește riscul de a dezvolta leucemie: sindromul mielodisplazic, mielofibroza idiopatică (2).● sex: se pare că bărbații sunt mai predispuși decât femeile să dezvolte leucemie (3).● vârsta: riscul de a face leucemie pare să crească odată cu vârsta. Vârsta medie a unui pacient diagnosticat cu leucemie limfocitară cronică sau leucemie mieloidă cronică este de 65 de ani sau chiar mai mult. Cu toate acestea, cele mai multe cazuri de leucemie limfocitară acută apar la persoanele sub 20 de ani (3).● terapia unui tip de cancer dezvoltat anterior: anumite tipuri de chimioterapie și radioterapie sunt considerate factori de risc pentru leucemie.● produse chimice: expunerea pe termen lung la anumite pesticide sau substanțe chimice industriale (benzen) poate crește riscul unei persoane de a dezvolta leucemie (3).● Oricine poate dezvolta leucemie.● Majoritatea persoanelor care au leucemie nu știu ce anume a cauzat-o.● Prezența unor factori de risc nu înseamnă neapărat dezvoltarea bolii, iar absența factorilor de risc nu presupune risc zero pentru această afecțiune.Acest articol a fost realizat în baza informațiilor preluate din următoarele surse:(1) Everyday Health, „Risk factors for leukemia”: https://www.everydayhealth.com/leukemia/what-are-risk-factors-leukemia/ (2) Australian Government/Cancer Australia, „Leukaemia”: https://www.canceraustralia.gov.au/cancer-types/leukaemia/awareness (3) Cancer Treatment Centers of America, „Risk factors for leukemia”: https://www.cancercenter.com/cancer-types/leukemia/risk-factors (4) University of Rochester Medical Center, „Leukemia: Risk factors”: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=34&contentid=17601-1 sursa foto: Shutterstock