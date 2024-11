A trăit 20 de ani cu un ac înfipt în vagin. Accidentul medical a fost trecut sub tăcere de medici

O femeie a suportat dureri atroce timp de aproape două decenii, din cauza unui ac care i-a fost lăsat în vagin în timpul nașterii. Femeia, care acum are 36 de ani, din sudul provinciei Narathiwat, Thailanda, a spus că o asistentă i-a scăpat accidental un ac în vagin în urmă cu 18 ani, în timp ce o cosea după naștere. Se pare că un medic a încercat să recupereze acul, dar nu a reușit, astfel că accidentul a fost trecut sub tăcere, le-a povestit ea angajaților unei fundații medicale la care a cerut asistență pe data de 4 noiembrie, potrivit The Independent, citat de antena3.ro.Ea a mai spus că, la data respectivă, medicul s-a temut că întârzierea suturii ar genera o hemoragie și din acest motiv a continuat procedura fără a scoate acul. În anii care au urmat, tânăra a simțit o durere constantă în partea de jos a abdomenului, iar uneori aceasta era insuportabilă. O radiografie făcută anul trecut a arătat că acul era încă înfipt în vagin, ceea ce i-a determinat pe medicii de la spitalul local să o trimită la operație la un spital din Songkhla. Femeia a trebuit să meargă la spital de cel puțin patru ori pe lună pentru urmărirea traiectoriei acului și monitorizarea stării de sănătate, iar acest lucru a afectat-o foarte mult din punct de vedere financiar.