UPDATE ÎCCJ a amânat pentru a doua oară pronunțarea în cazul introducerii unui prag pentru conducerea sub influenţa drogurilor

UPDATE: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, luni, pronunţarea, pentru 9 decembrie, în cazul introducerii unui prag de la care conducerea sub influenţa drogurilor intră sub incidenţă penală, similar celui existent pentru alcool. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ a amânat, în 16 septembrie, luarea unei decizii în acest sens, după ce a fost sesizat, pe acest subiect, de Curţi de Apel din ţară în cazul unor dosare penale privind conducerea sub influenţa substanţelor psihotrope.







Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decide luni, 11 noiembrie, dacă introduce un prag de la care conducerea sub influenţa drogurilor intră sub incidenţă penală, similar celui existent în cazul alcoolului. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ a amânat, în 16 septembrie, luarea unei decizii în acest sens, după ce a fost sesizat, pe acest subiect, de mai multe Curţi de Apel din ţară în cazul unor dosare penale privind conducerea sub influenţa substanţelor psihotrope.







În fapt, prin încheierea din 16 februarie 2024, Curtea de apel Braşov a sesizat Înalta Curte să pronunţe o hotărâre pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, prevăzută de art.336 alin.2 din Codul penal, pentru realizarea cerinţei esenţiale preexistente ca inculpatul să se fi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive este suficient să se constate prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, indiferent de concentraţia acesteia, influenţa asupra capacităţii de a conduce fiind prezumată absolut ori dacă această prezumţie este una relativă, putând fi combătută prin mijloace de probă ştiinţifice, potrivit cărora, în ciuda prezenţei substanţelor psihoactive într-o concentraţie minimală, persoana nu se află sub influenţa substanţelor psihoactive, cu afectarea capacităţii de a conduce autovehicule pe drumurile publice?”







Ce spune Codul Penal







Altfel spus, completul de la Înalta Curte trebuie să decidă dacă pentru sancţionarea penală a unui şofer care conduce „sub influenţa unor „substanţe psihoactive” (conform articolului 336, alin 2 din Codul Penal) este suficientă confirmarea prezenţei drogurilor în organism, indiferent de cantitate, sau este necesară stabilirea unui prag al concentraţiei acestei substanţe în corpul uman de la care capacitatea de a conduce vehicule este afectată. Astfel, în această situaţie, ar fi necesară o analiză toxicologică amănunţită care să ateste că prezenţa substanţelor psihotrope afectează capacitatea de a conduce.







Potrivit articolului 336 din Codul Penal în vigoare, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. La alineatul 2 al aceluiaşi articol se arată că o pedeapsă similară se aplică şi persoanei aflate sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.