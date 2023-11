Abonamentul tău, regulile tale

YOXO este abonamentul de mobil 100% digital fără perioadă contractuală, cu prețuri mici pentru toată lumea, cu minute și internet dar și cu o super oferte de portare – prima lună gratis când vii pe YOXO.YOXO înseamnă că faci totul direct din aplicație și că nu stai la cozi pentru că portarea se face 100% din aplicație și e posibilă din orice rețea. YOXO înseamnă încrederea că ai semnal bun oriunde prin acoperirea 4G și 5G în rețeaua Orange. Pe YOXO rezolvi ușor orice cu doar câteva click-uri în app, interfața e super prietenoasă, ai flexibilitatea de a modifica și adăuga opțiuni suplimentare oricând în funcție de nevoile tale și primești și „o mică atenție, un covrig, o măslină” - adica ai super reduceri și coduri promoționale la tot felul de parteneri comerciali.La YOXO totul estecu o portare simplă în care nu-ți pierzi deloc timpul, începi prin a alege între a păstra numărul tău personal sau a utiliza unul nou. Când treci pe YOXO știi că nu va fi nevoie să te deplasezi, căci întrega portare se face din aplicație, știi că nu printezi contracte sau alte hârtii, căci totul se întâmplă și rămâne în digital și știi că poți să nu contribui la fabricarea plasticului fără sens, căci ai mereu super. Prin alegerea opțiunii eSIM cu număr nou, portarea o să dureze între 5 și 8 minute deoarece aplicația YOXO recunoaște automat dispozitivele campatibile.Cel puțin unul dintre cele treidisponibile, se mulează pe stilul tău de viață, însă trebuie să știi că mereu poți personaliza abonamentul așa cum ai nevoie. De exemplu, pentru abonementul cel mai popular de 10 GB, la doar 9 lei lunar, ai minute și SMS-urile naționale nelimitate dar nu și roaming, însă îl poți adăuga oricand. Dacă se întâmplă să fii în vacanță deja și să vrei să postezi fotografiile alea tari sau să le povestești celor de acasă cum e vremea acolo, problema se rezolvă ușor și rapid: adăugi roaming din secțiunea „”, începând de la 25 lei.Iar dacă realizezi că 10 GB din abonamentul la 9 lei nu îți mai ajung, ai două opțiuni, fie adaugi din aceași secțiune mai mult internet, începând de la 5 lei, fie optezi luna următoare pentru următorul abonament, cel la 19 lei, care are 60 GB lunar și vizionezi relaxat toate seriale tale preferate. Tot în secțiunea opțiunilor suplimentare pe care le poți adăuga așa cum dorești, vei găsi inclusiv minute internaționale, posibilitatea de a plăti taxele de parcare și de pod, SMS-uri de donații sau roaming în UK, Moldova, SEE, cât și în afara SEE.YOXO vine și cu unul dintre cele mai tari, cu ajutorul unui cod unic, abonații putând să ofere prima lună gratuită prietenilor care vor să se alăture comunității YOXO. Partea bună e că de fiecare dată când aduc pe cineva pe YOXO, primesc automat o lună gratis la abonamentul de mobil, tare, nu?YOXO îți ușurează viața și pentru că din contul tău de client poți, adica îi poți aduce pe toți din familie pe YOXO, ușor și rapid. Administratorul grupului are control asupra costurilor tuturor, știind mereu cât se plătește pentru bunici sau pentru copii.Cum stă treaba odată ce ești pe YOXO? Plata abonamentului se face automat lunar, direct din aplicație, moment despre care vei ști mereu pentru că aplicația te va informa înainte de realizarea transferului. Prețul pe care îl vezi este întotdeauna prețul pe care îl plătești, garantat, mereu în lei, fără surprize la final de lună sau costuri ascunse, cu transparență totală asupra costurilor. Iar dacă se întâmplă să dorești o pauză, poți renunța în doar câteva click-uri la abonament și reactiva atunci când ți se face dor, utilizând același număr YOXO sau unul nou. Însă dacă nu dorești să iei o pauză, profită de simplitatea creării abonamentului livrat direct la ușa ta fizică sau digitală și de libertatea că poți adăuga opțiuni oricum și oricât, doar atunci când ai nevoie.Cu doar 9 lei, tu faci regulile. Pune-ți degețelele digitale pe abonamentul super-cool YOXO! #pentrucăyoxo