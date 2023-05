Adidași: ce înseamnă acest cuvânt? Ghid pentru începători

Dacă prima dată când ai auzit cuvântul „adidași” nu te-ai gândit la pantofi, nu ești singur. Ce sunt adidașii? Există nenumărate tipuri de adidași, adidasi de baieti , adidasi de fete, etc. Este un tip foarte popular de pantofi sport. Oamenii care sunt obsedați de adidași sunt numiți „sneakerheads”. Probabil ați auzit acest termen de mai multe ori. Doriți să aflați mai multe despre acești termeni?Mai simplu spus, adidașii sunt pantofi sport, dar e mai probabil să-i vezi pe străzi decât în ​​sală. Cu ce ​​se datorează popularitatea sa?Adidași…Primii pantofi în stil teniși au apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când au început să se poarte pantofi cu talpă de cauciuc. Se numeau atunci pantofi Plimsoll. La acea vreme se făcea încălțăminte pentru ambele picioare, urmând același tipar.De-a lungul anilor, pantoful a luat diferite forme, până când compania americană Keds a proiectat o versiune de pânză care prezenta o construcție superioară simplă. Designul acestui model este popular de ani de zile. PInițial, aceștia au fost gândiți pentru sportivi, dar odată cu sosirea anilor 80 a apărut tendința de a încorpora pantofii sport în stilul de zi cu zi. Vânzarea adidașilor la scară largă a început cu adevărat în 1985, când Michael Jordan a debutat cu o pereche de adidași Nike, model semnat cu numele său.Pana nu demult, adidasii se gaseau doar in oferta unor branduri de sport precum Adidas, Nike, Reebok, Puma sau New Balance. În prezent, se află și în oferta mărcilor care până acum nu erau asociate cu stilul sportiv. Au apărut pentru prima dată în spectacole pentru Valentino sau Raf Simons. Acest tip de încălțăminte este disponibil și în colecțiile Gucci, Balenciaga sau Isabel Marant.Dacă sunteți în căutarea unor pantofi sport care să iasă în evidență prin detalii originale și un finisaj elegiac, consultați mărci precum Guess, Karl Lagerfeld și Michael Kors.Cea mai scumpă pereche de adidași vândută vreodată a fost Nike Air Yeezy 2, creată în colaborare cu Kanye West. Interesul pentru acest model a fost atât de mare încât acești pantofi, care costau inițial 245 de dolari, au scos la licitație peste 90.000 de dolari!Dacă am fi vrut să facem o listă cu cele mai populare modele, probabil că ar fi nesfârșită. Superstarul adidas este bine cunoscut, de la vechime. Se disting printr-un design simplu, trei dungi pe lateral și un deget rotunjit în formă de scoică.De remarcat sunt și Nike Air Max, care au fost create cu gândul la alergători și astăzi sunt unul dintre cei mai doriti pantofi de stil de viață. Pantofii acestei linii au o pernă de aer specială care oferă confort și confort, chiar și în timpul utilizării prelungite a pantofului.Știați…?Sistemul Air Max a evoluat de-a lungul anilor și în 2019 a luat naștere Nike Air Max 720, care are cea mai mare pernă de gaz de până acum, rezultatul lunilor de muncă a echipei Nike Air Manufacturing Innovation.În rândul femeilor, modelul Falcon de la adidas, precum și Fila Disruptor, cu talpa groasă, au obținut o popularitate enormă la acea vreme. Adidas Gazelle este în prezent o tendință și a cucerit celebrități și influenți precum Kendall Jenner și Bella Hadid.Adidașii adidas Gazelle se combină bine atât cu look-urile vechi, cât și cu look-urile inteligente și casual.