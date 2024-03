Anunţul a fost făcut în urma unei acţiuni de control a angajaţilor ARBDD iar în acesta se menţionează numărul cuiburilor de pelicani creţi din diferite zone."Zilele trecute, în cursul unei acţiuni de control efectuată în zonă au putut fi observate, în total, 186 de cuiburi construite având perechi la clocit. În prezent, zona Lacului Vătafu are 35 de cuiburi, zona Lacului Argintiu are 47 de cuiburi iar pe insula Ceaplace sunt 104 cuiburi", se arată într-o postare pe pagina de facebook a ARBDD.Reprezentanţii instituţiei amintesc că în luna ianuarie inspectorii şi agenţii ecologi ai Biroului Monitoring, Districte Zone Protejate din cadrul ARBDD au transportat şi aşezat legături suplimentare de stuf în spaţiile de cuibărit ale coloniei de pelicani creţi din zona strict protejată Insula Ceaplace."Dincolo de protecţia naturală oferită de faptul că aceste cuiburi sunt construite pe insule înconjurate de ape, toate sunt incluse în zone cu statut legal de strictă protecţie, constant monitorizate de personalul din cadrul Biroului Monitoring, Districte Zone Protejate al Rezervaţiei, iar viitoarea generaţie de pelicani creţi are astfel şanse suplimentare de supravieţuire", se mai specifică în sursa amintită.