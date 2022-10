Adrian Marinescu: 2023 va fi momentul închiderii pandemiei. Marea problemă pe care am avut-o în pandemie este că am politizat orice informație

În așteptarea închiderii pandemiei, anul 2022 este cel al conviețuirii cu ea, afirmă Adrian Marinescu.







Închiderea pandemiei nu trebuie să fie însă o decizie politică, „am văzut că a anunțat-o și domnul Biden”, spune Adrian Marinescu, adăugând că așteaptă un anunț în acest sens „de la instituțiile de tip OMS (Organizația Mondială a Sănătății)”.



Directorul medical al Institutului Matei Balș este de părere că „marea problemă pe care am avut-o în pandemie, nu numai în România, este că am politizat orice informație. Din acest lucru ar trebui să învățăm.”



„La Institutul Matei Balș am tratat primul pacient COVID-19 și să sperăm că tot aici se va stinge lumina și se va întâmpla cât mai curând”, încheie medicul Adrian Marinescu.

