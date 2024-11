Agenţii economici care au angajaţi cetățeni străini, verificaţi de Inspectoratul de Muncă din Constanţa

Inspectorii de muncă din Constanţa au efectuat, de curând, o serie de acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. Principalele obiective urmărite au fost: identificarea şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe piaţa muncii din România; identificarea angajatorilor români care primesc la muncă pe teritoriul României un lucrător străin non UE detaşat; garantarea în plată a salariului de bază minim brut pe ţară; eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi după caz, aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare etc.Potrivit şefului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Marian Becheanu, în contextul gestionării fenomenului migraţiei cetăţenilor străini non UE în România şi pentru promovarea unei migraţii legale în beneficiul tuturor părţilor, s-a impus întărirea controlului legalităţii şederii pe teritoriul României a cetăţenilor din statele terţe şi a modului de încadrare a acestora pe piaţa muncii din România. Astfel, cetăţenii străini non UE, pot desfăşura activităţi lucrative pe teritoriul României în condiţiile impuse de Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi cu respectarea prevederilor Codului muncii.În acest sens, angajatorii români au obligaţia ca înaintea primirii la muncă a cetăţenilor străini non UE să obţină avizul de angajare, eliberat de structurile Inspectoratului General pentru Imigrări (I.G.I.) şi să întocmească contract individual de muncă cu respectarea Codului muncii. Conform art. 36 din Codul muncii, cetățenii străini și apatrizii pot fi încadrați prin contract individual de muncă în baza avizului de angajare sau a permisului de ședere în scop de muncă.Reglementările privind angajarea străinilor continuă să diferențieze diferitele categorii de lucrători: lucrători permanenți, lucrători stagiari, lucrători sezonieri, lucrători transfrontalieri, etc., prevăzând în cazul fiecăreia dintre aceste categorii condițiile speciale de dobândire a avizului de angajare. Totodată, pe parcursul controalelor s-a avut în vedere încheierea unui contract individual de muncă, obligatoriu în formă scrisă, în limba română, în două exemplare câte una pentru fiecare dintre părți, anterior începerii activității.Revenind la controale, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 55 verificări, dintre care două împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări Constanța și au sancționat contravențional cinci angajatori. În urma verificărilor, au fost aplicate două amenzi contravenționale, în valoare de 40.300 lei, pentru primirea la muncă a două persoane, cetățeni străini, care desfășurau activitate în timp ce contractele individuale de muncă erau suspendate și şase avertismente.De asemenea, au fost dispuse nouă masuri cu termene scadente, pentru remedierea deficiențelor depistate.