Anda Adam susține că a fost victima unei escrocherii: 'Este groaznic ce mi s-a întâmplat! Mi se pare strigător la cer!'

„Este groaznic ce mi s-a intamplat. De 3 săptămâni tot aştept un răspuns şi pur si simplu marele Instagram dă Ignore! Nicio justificare şi 4 conturi şterse peste noapte! Inclusiv contul pr-ului meu pe online şi contul brandului meu @adamandeveswimwear! Nicio legătură între ele dar şterse toate! Este inadmisibil asa ceva, atitudinea lor si faptul că nu poti lua legătura cu absolut nimeni de la Instagram să remedieze o situaţie mi se pare strigător la cer!”, a susținut Anda Adam, pe Facebook.

Artista a acuzat apoi Instagram că a comis un abuz și o escrocherie, deoarece ea a investit mii de euro în promovarea sa pe platformă, și de trei săptămâni a rămas fără conturi: „În plina vară, colecţie de costume de baie nouă şi de o lună nu mai existăm ca brand şi au dispărut 20.000 de followersi care erau clienţii noştri. Ce să mai zic de contul meu cu BIFA şi 1.3 milioane. Mulţumesc Instagram pt abuzurile făcute! Nu meritaţi să mai stăm pe platforma voastră de 3 lei, sincer! Ce faceţi se cheama escrocherie! Am investit mii de euro in campanii de promovare si am pierdut 5 contracte din cauza ignoranţei si greşelii voastre pe care nici nu vă interesează să o remediati! Ruşine!”

