ANOFM va utiliza pentru prima dată în România metoda finanțării nelegate de costuri

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va implementa proiectul SMART SPO - Servicii moderne, accesibile şi pregătite pentru viitor, primul proiect al unei instituţii publice din România care beneficiază de finanţare de la Uniunea Europeană pe principiul Financing Not Linked to Costs (FNLC), adică pe baza unor rezultate predefinite, fără a depinde de costurile efective ale implementării, relatează Agerpres.Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, comisar pentru Drepturi Sociale, Competenţe şi Locuri de Muncă de Calitate, a înmânat luni oficial ministrului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, documentul prin care Comisia Europeană aprobă finanţarea proiectului SMART SPO pe baza principiului FNLC, un model ce permite utilizarea eficientă a fondurilor europene, punând accent pe impactul concret şi rezultatele obţinute.În acest context, Roxana Mînzatu a prezentat priorităţile strategice ale Comisiei Europene, cu accent pe ocuparea şi mobilitatea forţei de muncă, în special pentru tineri şi grupuri vulnerabile.La eveniment a participat şi Florin Cotoşman, preşedintele ANOFM, care a subliniat importanţa acestui proiect pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare.„Prin SMART SPO ne asigurăm că serviciile publice de ocupare devin mai eficiente, mai accesibile şi mai adaptate nevoilor reale ale pieţei muncii. Este o oportunitate de modernizare pe care o valorificăm la maximum, pentru a sprijini atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorii. Mulţumim Comisiei Europene şi Ministerului Muncii pentru încrederea acordată şi pentru susţinerea acestui proiect”, a declarat Florin Cotoşman, citat în comunicat.Printre obiectivele acestui proiect strategic implementat de ANOFM se numără: elaborarea unei Strategii a Serviciului Public de Ocupare (SPO), împreună cu un plan de implementare, pentru a asigura o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii; creşterea vizibilităţii SPO prin îmbunătăţirea modului de comunicare şi rebrenduirea instituţiei; formarea profesională a 1.840 de angajaţi ai instituţiei pentru a creşte eficienţa şi calitatea serviciilor oferite; adaptarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor inclusiv crearea de noi mecanisme de creştere a calităţii serviciilor oferite clienţilor; identificarea şi înregistrarea în evidenţele SPO a 275.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; sprijinirea a 21.000 de angajatori în accesarea serviciilor SPO.„Implementarea acestui proiect reprezintă o oportunitate majoră pentru ANOFM de a eficientiza procesele interne, de a îmbunătăţi accesibilitatea serviciilor pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi de a susţine angajatorii în recrutarea forţei de muncă. SMART SPO se aliniază astfel obiectivelor europene privind modernizarea serviciilor publice de ocupare şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă”, se menţionează în comunicat.Finanţarea în valoare de 183 de milioane de euro a proiectului SMART SPO pe baza principiului Financing Not Linked to Costs (FNLC) a fost obţinută datorită rezultatelor deosebite ale ANOFM în implementarea proiectelor susţinute din Fondul Social European în cadrul exerciţiului financiar anterior, subliniază sursa citată.