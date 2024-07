Aproape jumătate dintre românce lucrează la negru. România în topul țărilor angajatoare fără forme legale

Datele Organizației Internaționale a Muncii arată că în prezent, România se află printre țările cu cea mai mare pondere a femeilor fără loc de muncă, fiind întrecută doar de Italia și Grecia. În realitate, femeile din această categorie lucrează fără carte de muncă.







Una dintre principalele cauze este necesitatea de a se ocupa de familie și de treburile casnice. Multe femei aleg să renunțe la carieră pentru a avea grijă de copii sau de persoanele în vârstă din familie. Lipsa unui sistem de îngrijire adecvat și flexibil pentru copii și vârstnici face ca multe femei să fie nevoite să aleagă între muncă și familie. Însă, cele mai multe femei care nu au carte de muncă, desfășoară activități din sfera menajului sau a cosmeticii.







De asemenea, nivelul scăzut al salariilor, condițiile precare de muncă și lipsa oportunităților de dezvoltare profesională îi determină pe unii angajatori să prefere să angajeze bărbați. Femeile sunt adesea discriminate în procesul de recrutare și promovare. Ele sunt considerate mai puțin productive sau mai puțin dedicate din cauza responsabilităților familiale, potrivit stirileprotv.ro







Consecințele lipsei locurilor de muncă pentru femei







Lipsa unui loc de muncă are un impact negativ asupra independenței financiare a femeilor și asupra capacității lor de a lua decizii în gospodărie. Femeile care nu lucrează sunt mai expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, iar în caz de divorț sau deces al partenerului, pot avea dificultăți în a se întreține singure.







Lipsa experienței profesionale și a veniturilor proprii limitează și oportunitățile de dezvoltare personală și de participare la viața socială și politică a femeilor.







Estera: „De mult îmi caut și am fost la probe de lucru, dar tot muncă grea pe care eu nu mai pot s-o prestez. Am lucrat ca operator de sudură, făceam coliere pentru mașini. Acum îmi caut un loc de muncă, ceva mai lejer, ca să pot face față și să am și eu un venit”.







Posibile soluții pentru această situație







În primul rând este necesar să investim în infrastructura de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă. Este nevoie și de formare profesională și de reconversie pentru femeile care doresc să se întoarcă pe piața muncii. De asemenea, este nevoie de combaterea discriminării de gen la locul de muncă și de promovarea egalității de șanse. Acești factori sunt esențiali pentru a crea un mediu favorabil participării femeilor la viața economică.