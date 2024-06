România, pregătită pentru o excursie în infern. „Tricolorii” sunt gata de întâlnirea cu „Dracii roşii” belgieni

Succesul „tricolorilor” cu Ucraina din primul meci de la EURO 2024, 3-0, a venit pe nepusă masă.Înaintea partidei nimeni nu dădea nicio şansă naţionalei lui Edi Iordănescu, toate vocile spunând la unison că vom merge la Munchen ca „mielul la tăiere”.Realitatea, însă, a fost cu totul alta. România a intrat pe teren, s-a lăsat dominată în prima jumătate de oră, iar apoi a venit „bijuteria” lui Stanciu, urmată de gafa mult lăudatului portar al lui Real Madrid, Lunin şi de reuşita simplă a lui Drăguş.Astfel, România a câştigat toate cele trei puncte puse în joc şi se pregăteşte acum de un meci infernal. Sâmbătă, de la ora 22:00, la Koln, în faţa „tricolorilor” va sta Belgia. O formaţie plină de staruri, dar care a dezamăgit în primul meci, fiind învinsă de Slovacia, scor 0-1.„Dracii roşii” sunt răniţi şi nimeni nu ştie dacă au apucat să îşi vindece rănile, dar cu siguranţă vor veni la meciul cu România plini de determinare.Dintr-o dată România nu mai este outsider, este o echipă de luat în serios şi acest lucru ar putea să nu fie prea benefic pentru elevii lui Edi Iordănescu.La prima vedere, atunci când îi ai în faţă pe Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne sau Jeremy Doku, te gândeşti că mai bine nu te prezinţi, pierzi cu 0-3 la „masa verde”, pentru că oricum vei încasa mai mult de trei goluri.Cu toate acestea, Edi Iordănescu ştie ce are de făcut. A spus-o de mai multe ori că unitatea grupului este foarte importantă. Înainte de meciul cu Ucraina şi-a ţinut elevii departe de ochii fanilor, pentru că i-a fost teamă ca aceştia să nu cumva să contacteze vreun virus şi să se îmbolnăvească. Am putea spune că acest lucru se numeşte paranoia, însă nu este chiar aşa. Edi Iordănescu este atent la fiecare detaliu. Selecţionerul a intrat în vestiar cu câteva minute înainte de începerea meciului cu Ucraina, în timp ce în tribunele stadionului „Allianz Arena” cântau 35.000 de români care au format o „mare galbenă”. Le-a spus elevilor săi: „În tribune am câştigat meciul. Acum trebuie să dăm lovitura decisivă. Ieşiţi afară şi muriţi cu ei de gât. Dacă unul dintre ei este dur, voi trebuie să fiţi de două ori mai duri. Dacă ei ne marchează un gol, veniţi din spate, vă urcaţi pe ei şi marcaţi două goluri. Hai, că puteţi!”.Sunt cuvinte care te fac să ți se facă pielea „de găină”, însă sunt cuvinte reale. Un discurs plin de curaj al unui antrenor care nu are la dispoziţie staruri, vedete, însă se bazează pe un grup.Aşadar, meciul cu Belgia este unul extrem de important în vederea calificării României în optimile de finală ale Campionatului European. „Tricolorii” ar avea nevoie de doar un punct pentru a se califica, însă cu siguranţă aceştia vor juca la victorie. Vor face acest lucru pentru demnitatea lor, pentru viitorul lor, dar mai ales pentru milioanele de inimi ce bat pentru România!