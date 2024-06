Clubul Sportiv Ovidiu participă cu o echipă de copii la Campionatul Naţional de Mini Rugby

În perioada 27-30 iunie, la Techirghiol, se va disputa Campionatul Naţional de Mini Rugby. La această competiţie va participa şi echipa Clubului Sportiv Orăşenesc Ovidiu, antrenată de Marcel Giugăl, un tehnician desăvârşit care este şi totodată soţul Ioanei Badea, fostă campioană olimpică la canotaj în 1984.Marcel Giugăl a explicat pentru Cuget Liber că este o competiţie importantă la care speră ca elevii săi să facă o figură frumoasă.„Vom participa la etapa Campionatului Naţional de Mini Rugby. Se vor regăsi la acest turneu echipe de U8, U10 şi U12. Eu voi participa doar cu o singură echipă, de U8, copii născuţi în anii 2016 şi 2017. Se joacă 5 la 5, două reprize de 5 minute, cu 1 minut pauză la mijloc. Eu am legitimaţi 17 copii şi aş putea să fac două sau chiar trei echipe, dar de data asta m-am înscris doar cu o singură echipă. Încerc să îi fac să joace pe cei mai avansaţi dintre ei. În paralel cu acest turneu pot să mai fac două echipe de copii născuţi în 2018 sau 2019. Am şi acolo vreo patru copii. Pe mine mă interesează mai puţin rezultatul. La această categorie de vârstă, tot ce contează pentru mine este bucuria jocului pentru cei mici. Apoi mă interesează felul în care ei progresează şi avansează. Eu sunt cu ei de un an şi jumătate. I-am luat de la zero. Suma tuturor acestor antrenamente se va vedea la joc. Vreau să îi văd că aplică la meciuri ceea ce au învăţat la antrenamente. Progresia lor şi felul în care ei se exprimă în teren, este tot ceea ce contează pentru mine. Evident, dacă vom avea multe victorii, evident că voi fi mulţumit şi ei vor fi mulţumiţi. Eu vreau să îi bag pe toţi să joace”, a declarat Marcel Giugăl.Tehnicianul este alături de copiii săi în orice moment şi speră ca micuţa familie de rugbyşti de la Ovidiu să se mărească pe viitor.„Suntem într-o perioadă de sărăcie a rugby-ului şi a sportului în general. Este foarte important ca la această categorie, unde avem şansa să aducem copii, trebuie să ne asigurăm că ei îşi doresc să facă acest lucru. Este adevărat că rugby-ul este un sport dur, dar este foarte popular. Mulţi părinţi spun că nu îşi aduc copiii la rugby pentru că se accidentează sau chiar se bat între ei. Nu este deloc aşa, este un sport nobil. Pentru mine este cel mai frumos sport din lume. Trebuie să îi facem să descopere frumuseţea jocului prin aceste turnee unde ei au ocazia să participe şi să se exprime. Un copil trebuie să aibă şi să descopere plăcerea jocului. Dacă vine acolo doar pentru că l-au adus mami şi tati, nu este în regulă”, a mai explicat Marcel Giugăl.