Echipa de fotbal U17 de la CSO Ovidiu se luptă pentru cucerirea titlului de campioană

Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu obţine ori de câte ori are ocazia performanţe deosebite la toate disciplinele la care este înscris în diferite competiţii.Una dintre disciplinele iubite pe care le putem găsi în cadrul CSO Ovidiu este fotbalul.Echipa de fotbal U17 a CSO Ovidiu are un parcurs excelent în campionat, aceasta aflându-se pe primul loc în clasament. Ovidienii au 44 de puncte şi pare că nimic nu îi mai poate împiedica să cucerească titlul de campioni.Practic, Ovidiu se află la egalitate de puncte cu principala contracandidată la titlu, CS Năvodari, însă are un meci mai puţin disputat ceea ce o cotează cu prima şansă la cucerirea titlului.Antrenorul formaţiei, Costa Zelca, este extrem de încrezător în copiii pe care îi pregăteşte şi îşi doreşte cu ardoare să obţină titlul de campion cu echipa la care activează.„Este cel mai strâns campionat din ultimii ani. Trei echipe se bat pentru câştigarea titlului. Am fost cei care am condus clasamentul în cele mai multe etape şi împreună cu băieţii ne dorim să terminăm campionatul pe primul loc. Noi ne desfăşurăm activitatea cu ajutorul Clubului Sportiv Orăşenesc Ovidiu, al Consiliului Local Ovidiu şi implicit al Primăriei Ovidiu”, a declarat pentru Cuget Liber Costa Zelca.Echipa dispută meciurile de acasă pe Terenul Orăşenesc Ovidiu, acolo unde la fiecare meci este susţinută de foarte mulţi fani.Celelalte echipe din campionat cu care se duelează CSO Ovidiu sunt: CS Năvodari, CS Victoria Cumpăna, CS CFR Constanța, CSS Medgidia, CS Arka Constanța, CS CFR Constanța 2, AS Atletic Club Constanța, AS Real Năvodari, ACS Luceafărul Constanța și CS Lumina.De menţionat este şi faptul că următoarele meciuri pe care le vor disputa cei de la CSO Ovidiu sunt cu CS CFR 2 Constanța, CS CFR Constanța, cu AS Real Năvodari și cu CS Arka Constanța.